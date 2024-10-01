Самые смешные фотографии зверей в мире

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Очаровательная выдра, романтичный бегемот и любовные разборки у пингвинов: конкурс Comedy Wildlife Photography Awards опубликовал работы финалистов этого года.
Всего в шорт-листе 40 фотографий и 3 видеоролика. Отбор выдался непростым: на конкурс было прислано 9 тысяч заявок из 98 стран. Победителя, выбранного жюри, объявят 10 декабря. Кроме этого, в конкурсе есть номинация People’s Choice Award: победителя в ней выберут открытым голосованием на сайте премии.
Организаторы премии считают, что смех помогает проникнуться к животным симпатией, и напоминают, как важно помнить, что дикую природу важно оберегать: тогда она еще не раз вызовет у нас улыбку.