Самые смешные фотографии зверей в мире

Всего в шорт-листе 40 фотографий и 3 видеоролика. Отбор выдался непростым: на конкурс было прислано 9 тысяч заявок из 98 стран. Победителя, выбранного жюри, объявят 10 декабря. Кроме этого, в конкурсе есть номинация People’s Choice Award: победителя в ней выберут открытым голосованием на сайте премии.