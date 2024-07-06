Самые популярные места для поцелуев в мире

Нет повести печальнее на свете… Кто не знает трагическую историю любви Ромео и Джульетты? В Вероне есть дом дом рода Капелло, который поклонники истории приписали Джульетте. У него, как и полагается, есть балкончик, где, по сюжету пьесы, Ромео признался в своих чувствах. Сегодня появилось поверье, что поцеловавшись на этом балкончике, можно обрести чистую и взаимную любовь до гроба. Кстати, тут же на удачу можно потереть грудь бронзовой статуи Джульетты и оставить любовное послание в стенах дома. Феномен этого места хорошо показан в фильме «Письма к Джульетте».