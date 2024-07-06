Самые популярные места для поцелуев в мире

В мире существуют особые романтические места, окутанные древними преданиями и легендами. Ежегодно туда приезжают множество туристов, чтобы провести время наедине со своей половинкой и ощутить таинственный магнетизм на себе. В честь Всемирного Дня Поцелуев, который ежегодно отмечают 6 июля, ВФокусе рассказывает про самые популярные места для поцелуев на планете.
Эйфелева башня — Париж, Франция
300-метровая эйфелева башня, которая не сразу пришлась по душе французам, сегодня является, пожалуй, одним из самых романтичных мест в мире. Еще в XIX веке поэты и писатели со всего мира признали Париж городом любви из-за царящей там атмосферы, а башню назвали его символом. Кстати, на самой вершине регулярно делают предложение руки и сердца, от которого, наверняка, очень сложно отказаться. Если захотите прочувствовать романтику в полной мере, рекомендуем подняться на смотровую площадку и подарить городу французский поцелуй.
Скалы Фаральони, Италия
Только представьте: солнечный день, обдувающий теплый ветер, запах соли и лазурная вода. Разве можно в такой обстановке удержаться от поцелуя, проплывая между скалами Фаральони в Италии? Они действительно обладают особым магнетизмом, который сложно объяснить. Древнеримский поэт Вергилий считал, что вблизи скал обитают сирены, окалдовывающие своим притягательным пением проплывающих моряков. Может, их чары все еще имеют свою силу.
Аллея поцелуев — Гуанахуато, Мексика
На самом деле популярные места для поцелуев зачастую связаны с трагичными историями любви. Исключением не стала и Аллея поцелуев в Мексике. По легенде, двое влюбленных, живших когда-то на противоположных сторонах этой узкой аллеи, погибли здесь бок о бок. С тех пор местные жители постоянно видят их призраков, целующихся на балконах. Сегодня многочисленные предания гласят, что пары, которые поцелуются на третьей ступеньке аллеи, будут вознаграждены годами счастья.
Балкон Джульетты — Верона, Италия
Нет повести печальнее на свете… Кто не знает трагическую историю любви Ромео и Джульетты? В Вероне есть дом дом рода Капелло, который поклонники истории приписали Джульетте. У него, как и полагается, есть балкончик, где, по сюжету пьесы, Ромео признался в своих чувствах. Сегодня появилось поверье, что поцеловавшись на этом балкончике, можно обрести чистую и взаимную любовь до гроба. Кстати, тут же на удачу можно потереть грудь бронзовой статуи Джульетты и оставить любовное послание в стенах дома. Феномен этого места хорошо показан в фильме «Письма к Джульетте».
Мост Вздохов — Венеция, Италия
Кажется, что Италия — самая популярная страна для поцелуев, ведь практически в каждом городе есть свои романтичные места, о которых слагают легенды. Так, в Венеции находится старинный Мост Вздохов XVII века. Для популяризации туризма итальянцы придумали легенду, согласно которой, поцеловав свою половинку в гондоле на закате под этим мостом, пара обретет вечную любовь и счастье. Ежедневно у моста выстраивается очередь на гондолах, чтобы проверить на себе правдивость предания.
Если вы еще не нашли того, с кем посетите все эти романтичные места, смотрите в оба! Эксперты считают, что любовь с первого взгляда — самое настоящее чувство.
Кристина Корчанова