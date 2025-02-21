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Самые популярные и редкие родные языки России: говорим «привет»

21 февраля 2025 года Международному дню родного языка исполняется 25 лет. Впервые по провозглашению ЮНЕСКО дату отметили в 2000-м для поддержания языкового разнообразия на планете Земля.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

По сведениям международного каталога Ethnologue, сегодня в мире насчитывают 7164 языка. При этом самым распространенным по количеству носителей считается севернокитайский мандаринский диалект, а 3170 из всех языков находятся под угрозой исчезновения.

Самые популярные и редкие родные языки в России

В России же во время последней переписи населения осенью 2021 года зафиксировали 176 родных языков. В топ-10 вошли русский, татарский, чеченский, башкирский, аварский, чувашский, армянский, кабардино-черкесский, даргинский и кумыкский. Самыми редкими стали юитский, габонский, югский, керекский, исландский, бирманский, юртовско-татарский, водский, ирландский и негидальский.

Число носителей самых популярных и редких родных языков в России

От одного человека до более чем 111 миллионов носителей — сколько людей в 2021 году говорили на разных языках внутри одной страны, смотрите в таблице ниже.

Популярные языки в России
Число носителей
Редкие языки в России
Число носителей
1. Русский
111 546 569 человек
1. Юитский
1 человек
2. Татарский
4 073 253 человека
2. Габонский
2 человека
3. Чеченский
1 644 313 человек
3. Югский
3 человека
4. Башкирский
1 319 650 человек
4. Керекский
4 человека
5. Аварский
907 966 человек
5. Исландский
6 человек
6. Чувашский
800 100 человек
6. Бирманский
10 человек
7. Армянский
675 048 человек
7. Юртовско-татарский
18 человек
8. Кабардино-черкесский
609 383 человека
8. Водский
21 человек
9. Даргинский
587 391 человек
9. Ирландский
25 человек
10. Кумыкский
523 734 человека
10. Негидальский
29 человек

Слово «привет» на самых популярных и редких родных языках России

В Международный день родного языка предлагаем узнать, как по-разному в России можно поздороваться. Выбирайте самый интересный вариант, кроме привычного «привет», и удивляйте знаниями родных и близких.

  • Татарский и чувашский — салам.
  • Чеченский — маршалла.
  • Башкирский — сэлем.
  • Аварский — ворчами.
  • Армянский — барэв.
  • Кабардино-черкесский — сэлам.
  • Даргинский — салам битхьни.
  • Кумыкский — салам лашыв.
  • Негидальский — баханматчап.
  • Ирландский — тирэц.
  • Водский — тэрвэ.
  • Бирманский — минглаба.
  • Исландский — хэй.