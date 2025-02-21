Самые популярные и редкие родные языки России: говорим «привет»

По сведениям международного каталога Ethnologue, сегодня в мире насчитывают 7164 языка. При этом самым распространенным по количеству носителей считается севернокитайский мандаринский диалект, а 3170 из всех языков находятся под угрозой исчезновения.
Самые популярные и редкие родные языки в России
В России же во время последней переписи населения осенью 2021 года зафиксировали 176 родных языков. В топ-10 вошли русский, татарский, чеченский, башкирский, аварский, чувашский, армянский, кабардино-черкесский, даргинский и кумыкский. Самыми редкими стали юитский, габонский, югский, керекский, исландский, бирманский, юртовско-татарский, водский, ирландский и негидальский.
Число носителей самых популярных и редких родных языков в России
От одного человека до более чем 111 миллионов носителей — сколько людей в 2021 году говорили на разных языках внутри одной страны, смотрите в таблице ниже.
|Популярные языки в России
|Число носителей
|Редкие языки в России
|Число носителей
|1. Русский
|111 546 569 человек
|1. Юитский
|1 человек
|2. Татарский
|4 073 253 человека
|2. Габонский
|2 человека
|3. Чеченский
|1 644 313 человек
|3. Югский
|3 человека
|4. Башкирский
|1 319 650 человек
|4. Керекский
|4 человека
|5. Аварский
|907 966 человек
|5. Исландский
|6 человек
|6. Чувашский
|800 100 человек
|6. Бирманский
|10 человек
|7. Армянский
|675 048 человек
|7. Юртовско-татарский
|18 человек
|8. Кабардино-черкесский
|609 383 человека
|8. Водский
|21 человек
|9. Даргинский
|587 391 человек
|9. Ирландский
|25 человек
|10. Кумыкский
|523 734 человека
|10. Негидальский
|29 человек
Слово «привет» на самых популярных и редких родных языках России
В Международный день родного языка предлагаем узнать, как по-разному в России можно поздороваться. Выбирайте самый интересный вариант, кроме привычного «привет», и удивляйте знаниями родных и близких.
- Татарский и чувашский — салам.
- Чеченский — маршалла.
- Башкирский — сэлем.
- Аварский — ворчами.
- Армянский — барэв.
- Кабардино-черкесский — сэлам.
- Даргинский — салам битхьни.
- Кумыкский — салам лашыв.
- Негидальский — баханматчап.
- Ирландский — тирэц.
- Водский — тэрвэ.
- Бирманский — минглаба.
- Исландский — хэй.