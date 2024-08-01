Самые «нудные» книги в истории литературы

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
Лоренс Стерн, 1759
Юмористическая биография в 9 томах. Рассказчик, тот самый Тристрам, решает поведать историю своей жизни максимально основательно: начинает с рождения, переходит к зачатию, отвлекается на биографию врача, который должен был принимать роды, после чего признается, что врач на роды не успел и их принимала повитуха, поэтому теперь придется рассказать и о ее жизни. К концу книги автор с огромным трудом успевает добраться до своего 5-летнего возраста, и то лишь потому, что упустил множество «важных деталей». Книга написана довольно иронично и представляет собой очевидную сатиру на основательные жизнеописания того времени. Дух романа отлично передает экранизация 2005 года («История петушка и бычка»), в которой актеры пытаются снять, собственно, экранизацию, но их бесконечно что-то отвлекает, и за время фильма они успевают сыграть лишь несколько сцен.
«Моби Дик»
Герман Мелвилл, 1851
Захватывающее приключение: команда прожженных моряков отправляется вслед за полубезумным одноногим капитаном Ахавом на поиски свирепого белого кита, попутно занимаясь китобойным промыслом во всех мировых океанах. Приключенческий роман, впрочем, регулярно превращается в энциклопедию: когда герой стоит в дозоре на мачте и не видит ничего, кроме моря, он начинает вспоминать классификацию всех известных науке китообразных по семействам и видам (этому посвящено три главы целиком, ведь в дозоре он стоял трижды), а первый же выловленный кит становится поводом к подробнейшему описанию внутреннего устройства животного. Действительно грандиозный труд, прочитав который, вы узнаете о китовом промысле не меньше героев.
«Что делать»
Николай Чернышевский, 1863
В динамичной первой главе неизвестный бросается с моста, а его жена решает выяснить, что же случилось с мужем. Потом мы отвлекаемся на юность жены, ее взросление, сны, ее швейную мастерскую, споры об устройстве идеального общества и теорию «разумного эгоизма», высказанную совершенно проходным персонажем, которого Чернышевский и считал главным героем романа, скорее похожего на манифест.
«В поисках утраченного времени»
Марсель Пруст, 1913
Однажды французский писатель Марсель Пруст надкусил печенье-мадленку, и ее вкус напомнил ему, как он был счастлив когда-то давно в далеком детстве. Воспоминания растягиваются на семь томов (самый известный — «Под сенью девушек в цвету») и включают две сотни персонажей, множество параллельных линий и отвлеченные рассуждения о геополитике, еде и обществе. Самый полный портрет Франции «Прекрасной эпохи» накануне Первой мировой войны.
«Улисс»
Джеймс Джойс, 1920
Один день как «Одиссея» Гомера. Главный герой романа, Леопольд Блум, блуждает по Дублину и встречает нескольких знакомых людей в течение одного дня — на то, чтобы рассказать эту историю, у автора ушел весь том. Каждая глава написана в своем стиле, детали, отсылки и примечания исчисляются тысячами, а маршрут Блума по столице Ирландии выверен максимально точно с точки зрения географии и времени. Роман считается вершиной литературы модернизма, и филологи/ Раз в год дочитавшие повторяют прогулку Леопольда поминутно, следуя за ним в «Блумсдэй» (16 июня, день, когда происходит действие романа).
«Сто лет одиночества»
Габриэль Гарсиа Маркес, 1967
История одного латиноамериканского поселения и нескольких поколений семьи Буэндиа. Пронизанная магическим реализмом деревня Макондо начинается с группки людей в джунглях, постепенно превращаясь в целый город, участвует в гражданской войне и неотвратимо увядает. В каждый конкретный момент действие развивается неспешно и может показаться, что ничего не происходит, но стоит отмотать на пару сотен страниц назад, и выясняется, что и герои, и конфликты уже давно совершенно поменялись.
Георгий Мазуркевич
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