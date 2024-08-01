Самые «нудные» книги в истории литературы

Юмористическая биография в 9 томах. Рассказчик, тот самый Тристрам, решает поведать историю своей жизни максимально основательно: начинает с рождения, переходит к зачатию, отвлекается на биографию врача, который должен был принимать роды, после чего признается, что врач на роды не успел и их принимала повитуха, поэтому теперь придется рассказать и о ее жизни. К концу книги автор с огромным трудом успевает добраться до своего 5-летнего возраста, и то лишь потому, что упустил множество «важных деталей». Книга написана довольно иронично и представляет собой очевидную сатиру на основательные жизнеописания того времени. Дух романа отлично передает экранизация 2005 года («История петушка и бычка»), в которой актеры пытаются снять, собственно, экранизацию, но их бесконечно что-то отвлекает, и за время фильма они успевают сыграть лишь несколько сцен.