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Самые красивые снимки Земли с воздуха

Опубликованы победители ежегодного конкурса аэрофотосъемки SkyPixel: победили следы журавля на снегу.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Сайт SkyPixel подвел итоги десятого, юбилейного конкурса аэрофотосъемки. Жюри рассмотрело почти 140 тысяч заявок и выбрало лучшие фото- и видеоработы.

Лучшей работой признали цепочку следов журавля на снегу — эту фотографию прислал пользователь с ником Gangerqia.

Кроме этого, среди победителей: каналы с водой на песке, буйвол, принимающий грязевую ванну, прибрежная рыбалка сетями на востоке Тайваня, стая скатов, поля пшеницы и трескающиеся ледники.

На официальном сайте конкурса сообщается, что со следующего года кроме основной категории — фото с дрона — появится также категория ручной съемки, поэтому принять участие в соревновании теперь сможет каждый.

Лучшие фотоработы можно посмотреть в нашей галерее.

Ранее показывали самые красивые фотографии дикой природы — лауреатов фотоконкурса The Nature Photography Contest.