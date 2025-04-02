Самые красивые снимки Земли с воздуха

Сайт SkyPixel подвел итоги десятого, юбилейного конкурса аэрофотосъемки. Жюри рассмотрело почти 140 тысяч заявок и выбрало лучшие фото- и видеоработы.
Лучшей работой признали цепочку следов журавля на снегу — эту фотографию прислал пользователь с ником Gangerqia.
Кроме этого, среди победителей: каналы с водой на песке, буйвол, принимающий грязевую ванну, прибрежная рыбалка сетями на востоке Тайваня, стая скатов, поля пшеницы и трескающиеся ледники.
На официальном сайте конкурса сообщается, что со следующего года кроме основной категории — фото с дрона — появится также категория ручной съемки, поэтому принять участие в соревновании теперь сможет каждый.
Лучшие фотоработы можно посмотреть в нашей галерее.
Ранее показывали самые красивые фотографии дикой природы — лауреатов фотоконкурса The Nature Photography Contest.