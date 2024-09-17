Выбраны самые красивые астрономические снимки

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Крупнейший мировой конкурс астрофотографии проходит уже в 16-й раз. Фотографы соревнуются в 11 разных категориях и за главный приз.
Гран-при в этом году ушел Райану Империо из США. Фотограф составил свою работу из 30 отдельных снимков солнечного затмения — момента, когда западный край Луны отодвигается и обнажает полоску солнечного диска, а фрагменты тени формируются за счет лунного рельефа.
Среди других победителей — монохромный лунный рельеф, сиреневое северное сияние над Новой Зеландией, россыпь звезд над Тасманией и пузырь водорода в открытом космосе.
Фотографии победителей выставлены в Национальном морском музее Великобритании в Лондоне.