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Выбраны самые красивые астрономические снимки

Опубликованы фотографии победителей конкурса Astronomy Photographer of the Year 2024.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Крупнейший мировой конкурс астрофотографии проходит уже в 16-й раз. Фотографы соревнуются в 11 разных категориях и за главный приз.

Гран-при в этом году ушел Райану Империо из США. Фотограф составил свою работу из 30 отдельных снимков солнечного затмения — момента, когда западный край Луны отодвигается и обнажает полоску солнечного диска, а фрагменты тени формируются за счет лунного рельефа.

Среди других победителей — монохромный лунный рельеф, сиреневое северное сияние над Новой Зеландией, россыпь звезд над Тасманией и пузырь водорода в открытом космосе.

Фотографии победителей выставлены в Национальном морском музее Великобритании в Лондоне.