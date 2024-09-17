Выбраны самые красивые астрономические снимки

Гран-при в этом году ушел Райану Империо из США. Фотограф составил свою работу из 30 отдельных снимков солнечного затмения — момента, когда западный край Луны отодвигается и обнажает полоску солнечного диска, а фрагменты тени формируются за счет лунного рельефа.