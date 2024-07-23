Топ-20 самых красивых городов России для путешествия в 2024 году

Россия — страна с богатым историческим наследием и поразительным разнообразием природных ландшафтов, которые создают уникальные кулисы для ее многочисленных городов. У каждого из них своя история, культура и архитектурное очарование, способные удивить даже искушенного путешественника. В нашем обзоре мы представляем вам 20 самых красивых городов России, которые стоит посетить в 2024 году. От монументального Санкт-Петербурга до живописных уголков Сибири — каждый населенный пункт вносит что-то особенное в копилку путешествий. Здесь вы найдете не только классические направления, но и менее известные, но не менее прекрасные места.