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Топ-20 самых красивых городов России для путешествия в 2024 году

Рейтинг топ-20 лучших городов России для путешествия в 2024 году. Рассказываем, какие самые красивые города стоит посетить в центральной, европейской части или на юге России.

Екатерина Яксон
Семья изучают карту России, чтобы отправиться в путешествие.
Источник: Shutterstock

Россия — страна с богатым историческим наследием и поразительным разнообразием природных ландшафтов, которые создают уникальные кулисы для ее многочисленных городов. У каждого из них своя история, культура и архитектурное очарование, способные удивить даже искушенного путешественника. В нашем обзоре мы представляем вам 20 самых красивых городов России, которые стоит посетить в 2024 году. От монументального Санкт-Петербурга до живописных уголков Сибири — каждый населенный пункт вносит что-то особенное в копилку путешествий. Здесь вы найдете не только классические направления, но и менее известные, но не менее прекрасные места.

1. Санкт-Петербург

Панорама Санкт-Петербурга с Исаакиевским собором и Адмиралтейством в центре - вид с высоты.
Источник: Shutterstock

Санкт-Петербург — это город музеев, театров и дворцов. Он притягивает путешественников своей неповторимой атмосферой. Основанный Петром I в 1703 году как «окно в Европу», он стал одним из самых красивых не только в России, но и во всем мире. Его архитектурное наследие и культурное богатство поражают воображение.

Что посмотреть: достопримечательности Санкт-Петербурга

Перечислим, что непременно нужно увидеть в Северной столице:

1. Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, коллекция которого насчитывает более 3 млн экспонатов.

2. Петропавловская крепость — первое каменное строение города, историческое ядро Санкт-Петербурга.

3. Русский музей — крупнейший музей русского искусства, включающий более 400 000 экспонатов.

4. Исаакиевский собор — один из самых величественных православных соборов мира.

5. Мариинский театр — исторический театр оперы и балета с великолепными постановками.

Чем можно заняться в Санкт-Петербурге

В Петербурге можно не только посетить знаменитые музеи и театры, но и погулять по историческому центру города, вдоль Невы или посетить дворцы и парки Петергофа и Пушкина. Любителям активного отдыха доступны водные прогулки на лодках по каналам и Неве. Зимой не пропустите катание на коньках в Новой Голландии или в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Цены на отдых в Санкт-Петербурге

В какую сумму обойдется отдых в Питере в 2024 году, опишем в таблице.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 3000 руб. 
Проживание
От 3000 руб. за ночь 
Питание 
От 1500 руб. в день 
Развлечения 
От 1000 руб.

Как добраться до Санкт-Петербурга

  • Самолет: рейсы из Москвы отправляются каждый час, дорога займет около полутора часов.
  • Поезд: вы можете выбрать скоростной поезд «Сапсан», который довезет вас из Москвы до центра Санкт-Петербурга за 4 часа.
  • Автомобиль: путешествие на автомобиле займет около 10 часов по платной трассе М-11.

2. Москва

Вид на Москву-реку, смотровую площадку и Московский Кремль.
Источник: Shutterstock

Москва — столица России, крупнейший город страны, центр политической, экономической и культурной жизни. Она богата историей, архитектурой и разнообразием культурных мероприятий.

Что посмотреть: достопримечательности Москвы

Разумеется, в Москве просто невероятное количество достопримечательностей, но обязательно нужно увидеть нижеперечисленные:

1. Кремль — историческая крепость и сердце Москвы, включает в себя Архангельский собор, Царь-пушку и Дворцовую площадь.

2. Красная площадь — символический центр города, там находится собор Василия Блаженного, ГУМ и Мавзолей В. И. Ленина.

3. Парк «Зарядье» — новый парк в центре Москвы с уникальным ландшафтом и архитектурой.

4. Московский метрополитен — один из самых красивых и глубоких метрополитенов в мире с красиво оформленными станциями.

5. Третьяковская галерея — крупнейший музей русского искусства, в котором собраны произведения известных художников.

Чем можно заняться в Москве

В Москве можно посетить театры, концерты, музеи, галереи и кинотеатры, поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях, покататься на теплоходе, погулять по паркам и скверам, а также окунуться в насыщенную ночную жизнь.

Цены на отдых в Москве

Назовем примерную стоимость отдыха в столице.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет 
От 5000 руб.
Проживание
От 2000 руб. за ночь
Питание
От 1000 руб. в день
Развлечения
От 500 руб.

Как добраться до Москвы

  • Самолет: регулярные рейсы вылетают из разных городов России и мира в московские аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково).
  • Поезд: комфортные поезда высокой скорости «Сапсан», «Стриж» и другие соединяют Москву со многими городами России.
  • Автомобиль: широкая сеть автомагистралей связывает Москву с областными и региональными центрами, а также соседними странами.

3. Казань

Мечеть Кул Шариф в Казани.
Источник: Shutterstock

Казань — один из самых старинных городов России, здесь встречаются и сливаются культуры Востока и Запада. Столица Республики Татарстан привлекает своей уникальной архитектурой, богатой историей и динамичной культурной жизнью. Здесь каждый найдет что-то для себя: от величественных мечетей и церквей до современных парков и музеев.

Что посмотреть: достопримечательности Казани

Перечислим, что обязательно нужно увидеть в Казани:

1. Казанский кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий древние башни, дворцы и собор Успения.

2. Кул-Шариф — одна из самых больших мечетей в России, известная своим величественным дизайном.

3. Улица Баумана — главная пешеходная улица города с магазинами, кафе и живыми выступлениями.

4. Музей социалистического быта — предлагает погрузиться в атмосферу советских времен.

5. Казанский цирк — знаменит своей необычной архитектурой в виде летающей тарелки.

Чем можно заняться в Казани?

Казань предлагает множество активностей для всех возрастов. Можно прокатиться на речном трамвайчике по Волге или Казанке, побывать в аквапарке «Ривьера» или исследовать исторические памятники в Свияжске. Любители активного отдыха могут покататься на каяках по окрестным рекам или на велосипедах по живописным трассам.

Цены на отдых в Казани

Приведем в таблице цены на отдых в Казани.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 4000 руб.
Проживание
От 2500 руб. за ночь
Питание
От 1200 руб. в день
Развлечения
От 800 руб.

Как добраться до Казани

  • Самолет: прямые рейсы из Москвы в Казань ежедневно, дорога займет около полутора часов.
  • Поезд: можно воспользоваться ночным поездом, который доставит вас в Казань за 11—12 часов.
  • Автомобиль: путешествие на автомобиле займет около 10—12 часов по трассе М-7 «Волга».

4. Калининград

Вид на набережную туристического квартала Рыбацкой деревни в Калининграде.
Источник: Shutterstock

Калининград — уникальный город на западе России, окруженный территорией Литвы и Польши. Это административный центр Калининградской области с богатым историческим наследием, связанным с прусскими корнями и советским прошлым.

Что посмотреть: достопримечательности Калининграда

В Калининграде много интересных мест, но обязательно нужно увидеть пять основных:

1. Кафедральный собор Кенигсберга — историческое здание в центре города, символизирующее его прусское прошлое.

2. Калининградский зоопарк — один из старейших зоопарков России с богатой коллекцией животных.

3. Балтийская коса — живописное место для отдыха на берегу Балтийского моря.

4. Калининградский морской музей — рассказывает об истории мореплавания и флота в регионе.

5. Площадь Победы — центральная площадь города с монументами в честь Великой Отечественной войны.

Чем можно заняться в Калининграде

В Калининграде можно насладиться морскими прогулками, посетить музеи и выставки, попробовать блюда балтийской кухни и купить сувениры на местных рынках.

Цены на отдых в Калининграде

Опишем в таблице, сколько придется потратить на отдых в Калининграде в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 5000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание
От 600 руб. в день
Развлечения
От 400 руб.

Как добраться до Калининграда

  • Самолет: ежедневные рейсы отправляются из Москвы (аэропорт Шереметьево), время в пути составит около 2 часов.
  • Поезд: отходит с Ленинградского вокзала Москвы, путь займет около 20 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-1 «Беларусь» и автодороге М-9 «Балтия» нужно проехать около 1200 км, для этого потребуется около 16 часов.

5. Архангельск

Набережная Северной Двины в Архангельске.
Источник: Shutterstock

Архангельск — это портовый город на севере России, важный культурный и исторический центр, известный своими деревянными постройками и близостью к суровой, но завораживающей природе Русского Севера. Город был основан в 1584 году и играл ключевую роль в морской торговле России.

Что посмотреть: достопримечательности Архангельска

В Архангельске огромное количество достопримечательностей, перечислим основные:

1. Гостиный двор — одна из старейших построек города, датируемая XVII веком, красивый образец деревянного зодчества.

2. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» — открытый музей недалеко от Архангельска, в котором можно увидеть образцы деревянных строений со всего Севера России.

3. Поморский университет — старинное здание, воплощение образовательной традиции города.

4. Северный морской музей — рассказывает об истории освоения Россией Северного морского пути.

5. «Чумбаровка» — пешеходная улица, на которой сохранились старинные деревянные дома, проводятся ярмарки и праздники.

Чем можно заняться в Архангельске

В Архангельске стоит погрузиться в атмосферу старины, прогуляться по историческим местам и улицам с деревянной застройкой. Летом можно отправиться в поездки по Северной Двине или на Соловецкие острова, а зимой — насладиться красотой заснеженных северных ландшафтов. Город также известен своими культурными фестивалями.

Цены на отдых в Архангельске

Вот сколько придется потратить на отдых в Архангельске в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 5000 руб.
Проживание
От 2500 руб. за ночь
Питание
От 1500 руб. в день
Развлечения
От 500 руб.

Как добраться до Архангельска

  • Самолет: есть прямые рейсы из Москвы в аэропорт Талаги, длительность полета составит около 2 часов.
  • Поезд: есть ежедневные поезда из Москвы, время в пути занимает около 20 часов.
  • Автомобиль: доехать на машине можно по трассе М-8 «Холмогоры», расстояние составит примерно 1250 км, а длительность поездки — около 15 часов в зависимости от погодных условий.

6. Великий Новгород

Свято-Георгиевский монастырь в Великом Новгороде.
Источник: Shutterstock

Великий Новгород — один из древнейших городов России, сыгравший значительную роль в истории русской государственности и культуры. Он известен своими уникальными памятниками древней архитектуры, здесь можно ощутить связь времен и погрузиться в атмосферу русского Средневековья.

Что посмотреть: достопримечательности Великого Новгорода

Перечислим места, которые непременно нужно увидеть в городе:

1. Кремль (детинец) — сердце Великого Новгорода, крепость с древними стенами и башнями, внутри которой находится множество исторических памятников.

2. Софийский собор — один из старейших храмов России, построенный в XI веке, хранитель древних реликвий и икон.

3. Ярославово дворище — археологическая зона с остатками древних торговых рядов и церквей.

4. Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — музей под открытым небом, в котором представлены примеры деревянного строительства разных эпох.

5. Памятник «Тысячелетие России» — знаменитый монумент, посвященный важнейшим событиям и личностям в истории страны.

Чем можно заняться в Великом Новгороде

В Великом Новгороде можно активно исследовать историческое наследие: посетить музеи, осмотреть древние храмы и монастыри. Летом можно погулять по берегу реки Волхов, покататься на лодках и посетить фестивали, например фестиваль исторической реконструкции. Зимой можно насладиться красивыми заснеженными пейзажами и катанием на лыжах.

Цены на отдых в Великом Новгороде

В какую сумму обойдется отдых в Великом Новгороде в 2024 году, опишем в таблице.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Билет на поезд
От 2000 руб.
Проживание
От 2000 руб. за ночь
Питание 
От 1200 руб. в день
Развлечения 
От 500 руб. 

Как добраться до Великого Новгорода

  • Поезд: составы отправляются из Москвы с Ленинградского вокзала, путешествие занимает около 8 часов.
  • Автомобиль: по трассе М-10 нужно проехать примерно 530 км от Москвы, для этого потребуется 6—7 часов.
  • Автобус: регулярные автобусные рейсы совершаются из Москвы до Великого Новгорода, продолжительность поездки — около 8—9 часов.

7. Владимир

Успенский собор во Владимире,
Источник: Shutterstock

Владимир — одна из жемчужин Золотого кольца России, город с богатым историческим наследием и уникальными памятниками архитектуры XII—XIII вв.еков. Город играл важную роль в истории Руси, так как был одним из политических и культурных центров страны.

Что посмотреть: достопримечательности Владимира

Вот что нужно обязательно увидеть во Владимире:

1. Успенский собор — величественное сооружение, построенное в XII веке, известное фресками Андрея Рублева.

2. Золотые ворота — уникальный образец древнерусской оборонительной архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

3. Дмитриевский собор — знаковый храм города.

4. Музей хрусталя и лаковой миниатюры — здесь можно увидеть работы мастеров Владимирской области.

5. Патриарший сад — отличное место для прогулок в историческом центре города.

Чем можно заняться во Владимире

Владимир предлагает множество активностей для любителей истории и культуры: можно посетить музеи, выставки, погулять по древним улицам и паркам. Особенно интересны фестивали, проходящие в городе. Зима идеальна для посещения местных кафе и ресторанов, в которых можно попробовать традиционные русские блюда.

Цены на отдых во Владимире

Расскажем в таблице о стоимости отдыха во Владимире.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Билет на поезд
От 1000 руб.
Проживание
От 2500 руб. за ночь
Питание 
От 1500 руб. в день
Развлечения
От 800 руб. 

Как добраться до Владимира

  • Поезд: ежедневные составы отправляются с Курского вокзала в Москве, дорога займет около 2—3 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-7 нужно проехать примерно 180 км от Москвы, время в пути составит 3—4 часа.
  • Автобус: регулярные автобусы отправляются от вокзала «Щелковский» в Москве, поездка займет около 3—4 часов.

8. Волгоград

Мамаев курган в Волгограде.
Источник: Shutterstock

Волгоград — город-герой, символ победы и мужества участников Великой Отечественной войны. Он известен своей историей, архитектурой и культурным наследием.

Что посмотреть: достопримечательности Волгограда

В Волгограде много интересных мест, перечислим обязательные для посещения объекты:

1. Мамаев курган — величественный памятник воинам, павшим в битве за Сталинград, с живописным видом на город.

2. Музей-заповедник «Сталинградская битва» — представляет панораму сражения и экспозиции, рассказывающие о событиях войны.

3. Памятник «Родина-мать зовет!» — композиционный центр ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Одна из самых высоких статуй мира.

4. Парк Победы — огромный парк с аттракционами, памятниками воинам и аллеями для прогулок.

5. Площадь Павших Борцов — центральная и самая большая площадь города Т-образной формы. Комплекс ее застройки — памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Чем можно заняться в Волгограде

Волгоград предлагает много возможностей для активного отдыха. Вы можете посетить музеи, погулять по паркам и набережным, отправиться на экскурсии по историческим местам или отведать местную кухню в кафе и ресторанах.

Цены на отдых в Волгограде

Опишем в таблице, сколько придется потратить на отдых в Волгограде в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 5000 руб.
Проживание 
От 2000 руб. за ночь
Питание 
От 1000 руб. в день
Развлечения
От 500 руб. 

Как добраться до Волгограда

  • Поезд: ежедневные поезда отправляются из Москвы с Курского вокзала, путь занимает 13—14 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-4 «Дон» нужно проехать примерно 1000 км от Москвы, в пути придется провести 12—13 часов.
  • Самолет: прямые рейсы вылетают из аэропорта Внуково в Москве, длительность полета составит 2—3 часа.

9. Воронеж

Пушки на Адмиралтейской набережной Воронежа.
Источник: Shutterstock

Воронеж — древний город на юге Центральной России, известный богатым историческим наследием, красивой архитектурой и разнообразными культурными мероприятиями. Он сочетает в себе атмосферу старины и современности, привлекая туристов своим уникальным обликом и гостеприимством.

Что посмотреть: достопримечательности Воронежа

Перечислим, что непременно нужно увидеть в городе:

1. Площадь Ленина — центральная площадь с историческими зданиями, собором и памятником В. И. Ленину.

2. Кремль — древнейшая часть города с красивыми церквями и кремлевскими стенами.

3. Парк «Динамо» — центральный парк с прудами, аттракционами и зонами отдыха.

4. Воронежский океанариум — насчитывает более 300 видов животных со всего света, причем не только морских. Маршрут проходит по четырем тематическим зонам: «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли» и «Моря и океаны».

5. Корабль-музей «Гото Предестинация» — современная копия реально существовавшего корабля, который стоял на вооружении российского флота в петровские времена. Это действующий музей, в котором можно своими глазами изучить устройство корабля XVIII века.

Чем можно заняться в Воронеже

Воронеж предлагает разнообразные развлечения для туристов: от посещения музеев и театров до активного отдыха на природе и прогулок по историческим местам. Здесь можно попробовать местную кухню, посетить многочисленные магазины и рынки, а также насладиться культурной программой города.

Цены на отдых в Воронеже

Расскажем, в какую сумму обойдется отдых в Воронеже в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Билет на поезд
От 1000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание
От 800 руб. в день 
Развлечения
От 500 руб.


Как добраться до Воронежа

  • Поезд: ежедневные составы отправляются из Москвы с Курского вокзала, путь занимает около 8—9 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-4 «Дон» нужно проехать примерно 500 км от Москвы, для этого потребуются 7—8 часов.
  • Самолет: аэропорт Воронежа закрыт с начала специальной военной операции.

10. Выборг

Морской порт Выборга.
Источник: Shutterstock

Выборг — старинный город на северо-западе России, расположенный на берегу Финского залива. Его богатая история, средневековая архитектура и прекрасные природные ландшафты делают его привлекательным для туристов.

Что посмотреть: достопримечательности Выборга

Перечислим, что обязательно нужно увидеть в Выборге:

1. Выборгский замок — одна из старейших крепостей России XIV века.

2. Собор Святых Петра и Павла — каменный храм XVIII века с богатой историей и уникальной архитектурой.

3. Старый город Выборга — исторический центр с узкими улицами, красивыми домами и уютными кафе.

4. Выборгская ратуша — символ города, здание XV века с ярким фасадом и интересными выставками.

5. Историко-культурный музейный центр — место, где можно изучить богатую историю города и его обитателей.

Чем можно заняться в Выборге

Выборг предлагает множество активностей для туристов. Вы можете прогуляться по узким улочкам Старого города, посетить местные музеи и галереи, насладиться прекрасными видами на Финский залив или покататься на лодке. Кроме того, здесь можно отведать местные деликатесы в кафе и ресторанах.

Цены на отдых в Выборге

Расскажем, во сколько вам обойдется поездка к Финскому заливу.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Билет на поезд
От 3000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание 
От 800 руб. в день
Развлечения 
От 500 руб. 

Как добраться до Выборга

  • Поезд: ежедневные составы отправляются с Ленинградского вокзала Москвы, путь занимает около 8—9 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-10 «Россия» нужно проехать примерно 700 км от Москвы, на дорогу придется потратить 9—10 часов.
  • Автобус: регулярные автобусы отправляются из Москвы, время в пути составит 10—12 часов.

11. Екатеринбург

Панорамный вид на Екатеринбург на закате.
Источник: Shutterstock

Екатеринбург — крупнейший город Уральского округа, известный разнообразным культурным наследием, современной инфраструктурой и богатой историей. Он привлекает туристов своими достопримечательностями, динамичной жизнью и уникальной атмосферой.

Что посмотреть: достопримечательности Екатеринбурга

В Екатеринбурге огромное количество достопримечательностей, но обязательно нужно увидеть пять основных:

1. Храм на Крови — памятник архитектуры в стиле русского модерна, построенный на месте убийства царской семьи в 1918 году.

2. Ганина Яма — историческое место, где были захоронены тела убитых членов царской семьи, сейчас место памяти и молитвенного посещения.

3. Северный мост — впечатляющая инженерная конструкция, один из символов города.

4. Аквапарк «Лимпопо» — место для активного отдыха и развлечений с бассейнами, горками и саунами.

5. Музей истории и археологии Урала — уникальная экспозиция, рассказывающая об истории региона и его традициях.

Чем можно заняться в Екатеринбурге

В Екатеринбурге есть много интересных мест и мероприятий для проведения свободного времени. Вы можете посетить театры, музеи, кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, а также погулять по красивым паркам и скверам.

Цены на отдых в Екатеринбурге

Расскажем, сколько придется потратить на отдых в Екатеринбурге в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год)
Перелет
От 5000 руб.
Проживание
От 2000 руб. за ночь
Питание
От 800 руб. в день 
Развлечения
От 500 руб.

Как добраться до Екатеринбурга

  • Поезд: ежедневные составы отправляются с Курского вокзала Москвы, путь занимает 25—30 часов.
  • Самолет: прямые рейсы вылетают из аэропорта Домодедово в Москве, длительность полета составит 2—3 часа.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-5 «Урал» нужно проехать примерно 1800 км от Москвы, путь займет 25—30 часов.

12. Иркутск

Иркутский музей декабристов.
Источник: Shutterstock

Иркутск — один из древнейших городов Сибири, расположенный на берегу реки Ангары. Это культурный и исторический центр региона, богатый уникальными достопримечательностями и природными красотами.

Что посмотреть: достопримечательности Иркутска

Перечислим, что непременно нужно увидеть в городе:

1. Казанская церковь — православный собор, открытый в 1892 году. Особого внимания заслуживает его иконостас, выполненный из индийского гранита. Оформляли его мастера из Китая, а весит он целых 70 тонн.

2. Знаменский женский монастырь — один из самых старых и больших сибирских монастырей, основанный еще в 1689 году. Главная святыня монастыря — икона «Спаса Вседержителя».

3. Музей декабристов — исторический музей, посвященный истории декабристского движения в России.

4. «Тальцы» — архитектурно-этнографический музей с уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии XVII—XX вв.еков.

5. Улица Карла Маркса — популярное место для прогулок и отдыха с атмосферой Старого города.

Чем можно заняться в Иркутске

В Иркутске доступны разные активности: прогулки по историческим улицам города, экскурсии по музеям и памятникам, путешествия по окрестностям с красивыми пейзажами, а еще можно отведать местную кухню в кафе и ресторанах.

Цены на отдых в Иркутске

Расскажем, в какую сумму обойдется отдых в Иркутске в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 8000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание 
От 500 руб. в день 
Развлечения
От 300 руб. 

Как добраться до Иркутска

  • Самолет: прямые рейсы вылетают из аэропорта Шереметьево в Москве, длительность полета составит около 5—6 часов.
  • Поезд: ежедневные составы отправляются с Ярославского вокзала Москвы, путь занимает примерно трое суток.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-5 «Урал» нужно проехать около 5200 км от Москвы, для этого потребуются 4—5 дней.

13. Йошкар-Ола

Скульптура ёшкиного кота в Йошкар-Оле.
Источник: Shutterstock

Столица Республики Марий Эл расположена на берегу реки Малая Кокшага. Город славится своими красивыми парками, уютными улицами и богатой культурой марийского народа.

Что посмотреть: достопримечательности Йошкар-Олы

Перечислим, что нужно обязательно увидеть в Йошкар-Оле:

1. Набережная Малой Кокшаги — прекрасное место для отдыха и прогулок вдоль реки.

2. Центральный парк культуры и отдыха — крупная зона отдыха с аттракционами, прудами и аллеями.

3. Площадь Оболенского-Ноготкова — названа в честь основателя города, здесь же ему установлен памятник. Также на площади можно увидеть копию московской Царь-пушки, отлитой в масштабе 1: 2.

4. Национальный музей Республики Марий Эл — посвящен истории и культуре марийского народа.

5. Набережная Брюгге — все дома на берегу Малой Кокшаги выполнены в едином фламандском стиле с элементами северной готики.

Чем можно заняться в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле можно посетить театры и концерты, познакомиться с марийской культурой и национальными традициями, а также отправиться на экскурсии по окрестностям для знакомства с природой и историческими достопримечательностями.

Цены на отдых в Йошкар-Оле

Расскажем, сколько стоит отдых в Йошкар-Оле.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Билет на поезд
От 1500 руб.
Проживание
От 1000 руб. за ночь
Питание 
От 400 руб. в день
Развлечения 
От 300 руб. 

Как добраться до Йошкар-Олы

  • Поезд: ежедневные составы из Москвы отправляются с Казанского вокзала, путь занимает 12—14 часов.
  • Автобус: регулярные автобусные рейсы курсируют между Йошкар-Олой и Москвой (автовокзал на Щелковском шоссе), дорога занимает около 12 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-7 «Волга» нужно проехать примерно 750 км от Москвы, время в пути составит 10—12 часов.

14. Кострома

Площадь Сусанина в городе Кострома.
Источник: Shutterstock

Кострома — старинный город на берегу реки Волги, известный своим богатым историческим, культурным и религиозным наследием. Он славится древними храмами, красивыми набережными и уникальной атмосферой провинциального русского города.

Что посмотреть: достопримечательности Костромы

Перечим места, которые непременно нужно увидеть в городе:

1. Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь — древнее сооружение, основанное в XIII веке, известно своими красивыми храмами и историческими памятниками.

2. Костромская ярмарка — место, где можно познакомиться с народным творчеством, ремесленными изделиями и местными традициями.

3. Церковь Воскресения Христова на Дебре — красивый деревянный храм XVII века, расположенный на берегу Волги.

4. Музей деревянного зодчества «Костромская слобода» — посвящен древним русским деревянным постройкам и архитектуре.

5. Сусанинская площадь — одна из главных достопримечательностей города. Здесь можно увидеть памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу XIX века, здание гауптвахты в стиле классицизма и старинные Торговые ряды.

Чем можно заняться в Костроме

В Костроме можно погулять по живописным набережным реки Волги, посетить местные музеи и галереи, попробовать настоящие русские блюда в местных кафе и ресторанах, а также принять участие в экскурсиях по историческим местам города.

Цены на отдых в Костроме

Опишем в таблице примерную стоимость отдыха в Костроме в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Билет на поезд
От 1000 руб.
Проживание
От 1000 руб. за ночь
Питание
От 500 руб. в день
Развлечения
От 300 руб.

Как добраться до Костромы

  • Поезд: ежедневные поезда из Москвы отправляются с Ярославского вокзала, время в пути составит около 6—7 часов.
  • Автобус: регулярные автобусные рейсы курсируют между Костромой и Москвой (автовокзал «Щелковский»), дорога займет около 8—9 часов.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» нужно проехать около 340 км, на это необходимо потратить около 5—6 часов.

15. Красноярск

Туристы спускаются по лестнице Торгашинского хребта в Красноярске.
Источник: Shutterstock

Красноярск — город-миллионник на берегу реки Енисей, один из крупнейших центров Сибири. Он славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и богатым культурным наследием.

Что посмотреть: достопримечательности Красноярска

Вот что нужно обязательно увидеть в Красноярске:

1. Столбы — уникальные природные горные образования с величественными скалами.

2. Площадь Революции — центральная городская площадь с архитектурными памятниками и скульптурами.

3. Гвардейский парк — крупный городской парк с аттракционами, зонами отдыха и пейзажными аллеями.

4. «Татышев-парк» — крупнейший остров на Енисее с развитой спортивной инфраструктурой.

5. Исторический квартал — на улице Горького воссозданы старинные усадьбы известных красноярских купцов и мещан начала XX века.

Чем можно заняться в Красноярске

В Красноярске можно заняться активными видами отдыха: это пешие и велосипедные прогулки в природных парках, сплавы по реке Енисей, посещение музеев и выставок.

Цены на отдых в Красноярске

Укажем в таблице примерную стоимость отдыха в городе.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 8000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание
От 500 руб. в день
Развлечения
От 300 руб.

Как добраться до Красноярска

  • Самолет: ежедневные рейсы вылетают из Москвы (аэропорт Шереметьево), время в пути составит около 4—5 часов.
  • Поезд: регулярные составы отправляются с Ярославского вокзала Москвы, путь займет 2—3 суток.
  • Автомобиль: по федеральной трассе М-53 «Байкал» нужно проехать около 4400 км, для этого потребуются 5—6 дней.

16. Владивосток

Токаревский маяк на рассвете во Владивостоке.
Источник: Shutterstock

Владивосток — крупный портовый город на берегу Тихого океана на российском Дальнем Востоке. Это важный экономический и культурный центр, известный своими морскими пейзажами, уютными бухтами и островами.

Что посмотреть: достопримечательности Владивостока

Во Владивостоке огромное количество достопримечательностей, но обязательно нужно увидеть нижеперечисленные:

1. Золотой мост — величественный мост через бухту Золотой Рог, один из символов города.

2. Морской вокзал — историческое здание в стиле модерн, откуда отправляются паромы и круизные лайнеры.

3. Приморская сцена Мариинского театра — театр оперы и балета на набережной, где проходят разнообразные спектакли и выступления.

4. Владивостокская крепость — историческая крепость, возведенная в 1877—1917 годах для защиты тихоокеанских рубежей.

5. Набережная Цесаревича — современное и комфортное пространство для отдыха горожан.

Чем можно заняться во Владивостоке

Владивосток предлагает разнообразные возможности для активного отдыха. Можно гулять по набережной, посетить музеи и выставки, отправиться на экскурсии по островам, попробовать местные деликатесы в ресторанах и кафе или просто насладиться морским воздухом на берегу океана.

Цены на отдых во Владивостоке

Расскажем, сколько придется потратить на отдых во Владивостоке в 2024 году.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет 
От 16 000 руб.
Проживание
От 2000 руб. за ночь
Питание
От 600 руб. в день 
Развлечения
От 500 руб. 

Как добраться до Владивостока

  • Самолет: регулярные рейсы вылетают из Москвы (аэропорт Шереметьево), время в пути составит около 8—9 часов.
  • Поезд: поезда с разными классами комфортности отправляются из Москвы с Ярославского вокзала, на дорогу нужно потратить 7—8 суток.
  • Автомобиль: дорога через федеральные трассы М-5 «Урал» и М-58 «Амур» займет 8—10 дней.

17. Мурманск

Памятник защитникам Советского Заполярья "Алеша".
Источник: Shutterstock

Мурманск — один из крупнейших портов России. Он расположен на берегу Баренцева моря и стал важным центром северного мореплавания.

Что посмотреть: достопримечательности Мурманска

Перечислим главные памятники истории и культуры города:

1. Мурманский океанариум — единственный в Европе комплекс, где выступают арктические тюлени.

2. Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» — открыт 5 октября 2002 года. В 2009 году рядом с шестигранной башней-маяком комплекса установили фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск».

3. Ледокол «Ленин» — уникальный музейный комплекс в виде первого атомного ледокола в мире, ставшего символом советского атомного флота.

4. Площадь Пять Углов — одна из главных площадей Мурманска. Названа так в честь пяти дорог, которые на нее выходили.

5. Областной художественный музей — коллекция музея насчитывает более 12 тысяч произведений русских и зарубежных художников.

Чем можно заняться в Мурманске

В Мурманске можно заниматься активными видами отдыха, такими как рыбалка, катание на снегоходах, скалолазание и пешие прогулки по окрестностям города. Также здесь много музеев, театров и кинотеатров, где можно провести время.

Цены на отдых в Мурманске

Назовем примерную стоимость отдыха в северном порту России.

Аспект
Стоимость (2024 год)
Перелет
От 7000 руб.
Проживание
От 2000 руб. за ночь
Питание
От 800 руб. в день 
Развлечения
От 500 руб.

Как добраться до Мурманска

  • Самолет: совершаются регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России в аэропорт Мурманска.
  • Поезд: ночные и дневные поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
  • Автомобиль: шоссе «Кола» связывает Мурманск с Санкт-Петербургом и другими городами Северо-Запада России.

18. Муром

Памятник Петру и Февронии в Муроме на территории Благовещенского монастыря.
Источник: Shutterstock

Муром — древний российский город, расположенный на реке Оке во Владимирской области. Он славится своими историческими достопримечательностями, красивыми природными пейзажами и уютной атмосферой.

Что посмотреть: достопримечательности Мурома

Перечислим памятники истории и культуры, которые нужно обязательно увидеть в Муроме:

1. Спасо-Преображенский монастырь — древний православный монастырь, основанный в XIII веке, с красивыми церквями и колокольнями.

2. Муромский кремль — историческая крепость с живописными видами на реку Оку и окружающие леса.

3. Памятник Илье Муромцу — установлен в самом центре города в Окском парке в 1999 году. Его высота составляет 21 м, благодаря чему монумент хорошо виден со многих смотровых площадок.

4. Храм Николая Чудотворца — один из символов города.

5. Былинный камень — установлен в 1967 году на въезде в город. Представляет собой огромный валун с изображением богатыря Ильи Муромца и строк из «Повести временных лет». Очень популярен среди туристов и новобрачных.

Чем можно заняться в Муроме

В Муроме можно погулять по старинным улочкам, посетить музеи и галереи, отведать местные кулинарные деликатесы, провести время на природе, наслаждаясь красотой окрестностей.

Цены на отдых в Муроме

Опишем в таблице примерную стоимость отдыха в городе.

Аспект
Стоимость (2024 год)
Билет на поезд
От 1000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание
От 500 руб. в день
Развлечения 
От 300 руб.

Как добраться до Мурома

  • Поезд: ежедневные составы отправляются из Москвы, поездка занимает около 4 часов.
  • Автомобиль: можно доехать до Мурома по трассе М-7 от Москвы.

19. Петрозаводск

Набережная Онежского озера в Петрозаводске.
Источник: Shutterstock

Петрозаводск — административный центр Республики Карелии, расположенный на берегу Онежского озера. Этот живописный город славится своей природой, культурным наследием и уютной атмосферой.

Что посмотреть: достопримечательности Петрозаводска

В Петрозаводске огромное количество интересных мест, перечислим обязательные для посещения:

1. Музей изобразительных искусств Республики Карелия — здесь собрана богатая коллекция карельского и российского искусства.

2. Парк культуры и отдыха в Петрозаводске — один из старейших парков России, его история началась в 1720-е годы, а в планировке участвовал сам Петр I.

3. Карельский театр кукол — один из старейших театров кукол в России.

4. Левашовский бульвар — расположен в самом центре города, был заложен в 1899—1900 годах губернатором В. А. Левашовым. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан.

5. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь — старинный монастырь с красивыми церквями и архитектурой.

Чем можно заняться в Петрозаводске

В Петрозаводске можно погулять по набережной, посетить музеи и театры, отправиться на экскурсии по окрестностям, попробовать карельскую кухню в кафе и ресторанах.

Цены на отдых в Петрозаводске

Приведем в таблице примерную стоимость отдыха в Петрозаводске.

Аспект
Стоимость (2024 год)
Перелет
От 7000 руб.
Проживание
От 2000 руб. за ночь
Питание
От 800 руб. в день 
Развлечения
От 500 руб.

Как добраться до Петрозаводска

  • Самолет: ежедневные рейсы вылетают из Москвы в аэропорт Петрозаводска, полет занимает около полутора часов.
  • Поезд: регулярные поезда отправляются из Москвы, поездка занимает около 14 часов.
  • Автомобиль: можно доехать до Петрозаводска на автомобиле по трассе М-18 «Кола» от Москвы.

20. Псков

Вид на Псковский кремль и место слияния рек Пскова и Великая.
Источник: Shutterstock

Псков — древний российский город, богатый историей и культурным наследием. Он расположен на западе России недалеко от границы с Эстонией и известен своими средневековыми крепостями, православными храмами и уникальной архитектурой.

Что посмотреть: достопримечательности Пскова

Перечислим памятники истории и культуры, которые непременно нужно увидеть в городе:

1. Псковский кремль — крепость с мощными башнями в историческом центре города.

2. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — самая первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа с уникальными домонгольскими фресками.

3. Псковский музей-заповедник — включает картинную галерею и две основные экспозиции. Здесь можно изучить историю города и Руси и увидеть работы Репина, Брюллова, Айвазовского, Шагала и других художников.

4. Поганкины палаты — самая большая в Пскове гражданская постройка XVII века.

5. Мирожский дендропарк с кленовыми и березовыми аллеями и искусственным островом с дикими утками. Летом в парке работает лодочная станция.

Чем можно заняться в Пскове

В Пскове можно прогуляться по узким улочкам и насладиться атмосферой старого города, посетить мастерские местных ремесленников, отправиться на экскурсии по окрестностям, где расположены живописные природные заповедники.

Цены на отдых в Пскове

Опишем в таблице, сколько будет стоить отдых в городе.

Аспект
Стоимость (2024 год) 
Перелет
От 4000 руб.
Проживание
От 1500 руб. за ночь
Питание
От 800 руб. в день
Развлечения
От 500 руб.

Как добраться до Пскова

  • Самолет: ежедневные рейсы вылетают из Москвы в аэропорт Пскова, полет занимает около полутора часов.
  • Поезд: ежедневные составы курсируют между Москвой и Псковом, поездка занимает 12—14 часов.
  • Автомобиль: можно доехать до Пскова на автомобиле по Московскому шоссе.