Топ-20 самых красивых городов России для путешествия в 2024 году

Россия — страна с богатым историческим наследием и поразительным разнообразием природных ландшафтов, которые создают уникальные кулисы для ее многочисленных городов. У каждого из них своя история, культура и архитектурное очарование, способные удивить даже искушенного путешественника. В нашем обзоре мы представляем вам 20 самых красивых городов России, которые стоит посетить в 2024 году. От монументального Санкт-Петербурга до живописных уголков Сибири — каждый населенный пункт вносит что-то особенное в копилку путешествий. Здесь вы найдете не только классические направления, но и менее известные, но не менее прекрасные места.
1. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — это город музеев, театров и дворцов. Он притягивает путешественников своей неповторимой атмосферой. Основанный Петром I в 1703 году как «окно в Европу», он стал одним из самых красивых не только в России, но и во всем мире. Его архитектурное наследие и культурное богатство поражают воображение.
Что посмотреть: достопримечательности Санкт-Петербурга
Перечислим, что непременно нужно увидеть в Северной столице:
1. Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, коллекция которого насчитывает более 3 млн экспонатов.
2. Петропавловская крепость — первое каменное строение города, историческое ядро Санкт-Петербурга.
3. Русский музей — крупнейший музей русского искусства, включающий более 400 000 экспонатов.
4. Исаакиевский собор — один из самых величественных православных соборов мира.
5. Мариинский театр — исторический театр оперы и балета с великолепными постановками.
Чем можно заняться в Санкт-Петербурге
В Петербурге можно не только посетить знаменитые музеи и театры, но и погулять по историческому центру города, вдоль Невы или посетить дворцы и парки Петергофа и Пушкина. Любителям активного отдыха доступны водные прогулки на лодках по каналам и Неве. Зимой не пропустите катание на коньках в Новой Голландии или в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Цены на отдых в Санкт-Петербурге
В какую сумму обойдется отдых в Питере в 2024 году, опишем в таблице.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 3000 руб.
|Проживание
|От 3000 руб. за ночь
|Питание
|От 1500 руб. в день
|Развлечения
|От 1000 руб.
Как добраться до Санкт-Петербурга
- Самолет: рейсы из Москвы отправляются каждый час, дорога займет около полутора часов.
- Поезд: вы можете выбрать скоростной поезд «Сапсан», который довезет вас из Москвы до центра Санкт-Петербурга за 4 часа.
- Автомобиль: путешествие на автомобиле займет около 10 часов по платной трассе М-11.
2. Москва
Москва — столица России, крупнейший город страны, центр политической, экономической и культурной жизни. Она богата историей, архитектурой и разнообразием культурных мероприятий.
Что посмотреть: достопримечательности Москвы
Разумеется, в Москве просто невероятное количество достопримечательностей, но обязательно нужно увидеть нижеперечисленные:
1. Кремль — историческая крепость и сердце Москвы, включает в себя Архангельский собор, Царь-пушку и Дворцовую площадь.
2. Красная площадь — символический центр города, там находится собор Василия Блаженного, ГУМ и Мавзолей В. И. Ленина.
3. Парк «Зарядье» — новый парк в центре Москвы с уникальным ландшафтом и архитектурой.
4. Московский метрополитен — один из самых красивых и глубоких метрополитенов в мире с красиво оформленными станциями.
5. Третьяковская галерея — крупнейший музей русского искусства, в котором собраны произведения известных художников.
Чем можно заняться в Москве
В Москве можно посетить театры, концерты, музеи, галереи и кинотеатры, поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях, покататься на теплоходе, погулять по паркам и скверам, а также окунуться в насыщенную ночную жизнь.
Цены на отдых в Москве
Назовем примерную стоимость отдыха в столице.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 5000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 1000 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Москвы
- Самолет: регулярные рейсы вылетают из разных городов России и мира в московские аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково).
- Поезд: комфортные поезда высокой скорости «Сапсан», «Стриж» и другие соединяют Москву со многими городами России.
- Автомобиль: широкая сеть автомагистралей связывает Москву с областными и региональными центрами, а также соседними странами.
3. Казань
Казань — один из самых старинных городов России, здесь встречаются и сливаются культуры Востока и Запада. Столица Республики Татарстан привлекает своей уникальной архитектурой, богатой историей и динамичной культурной жизнью. Здесь каждый найдет что-то для себя: от величественных мечетей и церквей до современных парков и музеев.
Что посмотреть: достопримечательности Казани
Перечислим, что обязательно нужно увидеть в Казани:
1. Казанский кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий древние башни, дворцы и собор Успения.
2. Кул-Шариф — одна из самых больших мечетей в России, известная своим величественным дизайном.
3. Улица Баумана — главная пешеходная улица города с магазинами, кафе и живыми выступлениями.
4. Музей социалистического быта — предлагает погрузиться в атмосферу советских времен.
5. Казанский цирк — знаменит своей необычной архитектурой в виде летающей тарелки.
Чем можно заняться в Казани?
Казань предлагает множество активностей для всех возрастов. Можно прокатиться на речном трамвайчике по Волге или Казанке, побывать в аквапарке «Ривьера» или исследовать исторические памятники в Свияжске. Любители активного отдыха могут покататься на каяках по окрестным рекам или на велосипедах по живописным трассам.
Цены на отдых в Казани
Приведем в таблице цены на отдых в Казани.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 4000 руб.
|Проживание
|От 2500 руб. за ночь
|Питание
|От 1200 руб. в день
|Развлечения
|От 800 руб.
Как добраться до Казани
- Самолет: прямые рейсы из Москвы в Казань ежедневно, дорога займет около полутора часов.
- Поезд: можно воспользоваться ночным поездом, который доставит вас в Казань за 11—12 часов.
- Автомобиль: путешествие на автомобиле займет около 10—12 часов по трассе М-7 «Волга».
4. Калининград
Калининград — уникальный город на западе России, окруженный территорией Литвы и Польши. Это административный центр Калининградской области с богатым историческим наследием, связанным с прусскими корнями и советским прошлым.
Что посмотреть: достопримечательности Калининграда
В Калининграде много интересных мест, но обязательно нужно увидеть пять основных:
1. Кафедральный собор Кенигсберга — историческое здание в центре города, символизирующее его прусское прошлое.
2. Калининградский зоопарк — один из старейших зоопарков России с богатой коллекцией животных.
3. Балтийская коса — живописное место для отдыха на берегу Балтийского моря.
4. Калининградский морской музей — рассказывает об истории мореплавания и флота в регионе.
5. Площадь Победы — центральная площадь города с монументами в честь Великой Отечественной войны.
Чем можно заняться в Калининграде
В Калининграде можно насладиться морскими прогулками, посетить музеи и выставки, попробовать блюда балтийской кухни и купить сувениры на местных рынках.
Цены на отдых в Калининграде
Опишем в таблице, сколько придется потратить на отдых в Калининграде в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 5000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 600 руб. в день
|Развлечения
|От 400 руб.
Как добраться до Калининграда
- Самолет: ежедневные рейсы отправляются из Москвы (аэропорт Шереметьево), время в пути составит около 2 часов.
- Поезд: отходит с Ленинградского вокзала Москвы, путь займет около 20 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-1 «Беларусь» и автодороге М-9 «Балтия» нужно проехать около 1200 км, для этого потребуется около 16 часов.
5. Архангельск
Архангельск — это портовый город на севере России, важный культурный и исторический центр, известный своими деревянными постройками и близостью к суровой, но завораживающей природе Русского Севера. Город был основан в 1584 году и играл ключевую роль в морской торговле России.
Что посмотреть: достопримечательности Архангельска
В Архангельске огромное количество достопримечательностей, перечислим основные:
1. Гостиный двор — одна из старейших построек города, датируемая XVII веком, красивый образец деревянного зодчества.
2. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» — открытый музей недалеко от Архангельска, в котором можно увидеть образцы деревянных строений со всего Севера России.
3. Поморский университет — старинное здание, воплощение образовательной традиции города.
4. Северный морской музей — рассказывает об истории освоения Россией Северного морского пути.
5. «Чумбаровка» — пешеходная улица, на которой сохранились старинные деревянные дома, проводятся ярмарки и праздники.
Чем можно заняться в Архангельске
В Архангельске стоит погрузиться в атмосферу старины, прогуляться по историческим местам и улицам с деревянной застройкой. Летом можно отправиться в поездки по Северной Двине или на Соловецкие острова, а зимой — насладиться красотой заснеженных северных ландшафтов. Город также известен своими культурными фестивалями.
Цены на отдых в Архангельске
Вот сколько придется потратить на отдых в Архангельске в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 5000 руб.
|Проживание
|От 2500 руб. за ночь
|Питание
|От 1500 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Архангельска
- Самолет: есть прямые рейсы из Москвы в аэропорт Талаги, длительность полета составит около 2 часов.
- Поезд: есть ежедневные поезда из Москвы, время в пути занимает около 20 часов.
- Автомобиль: доехать на машине можно по трассе М-8 «Холмогоры», расстояние составит примерно 1250 км, а длительность поездки — около 15 часов в зависимости от погодных условий.
6. Великий Новгород
Великий Новгород — один из древнейших городов России, сыгравший значительную роль в истории русской государственности и культуры. Он известен своими уникальными памятниками древней архитектуры, здесь можно ощутить связь времен и погрузиться в атмосферу русского Средневековья.
Что посмотреть: достопримечательности Великого Новгорода
Перечислим места, которые непременно нужно увидеть в городе:
1. Кремль (детинец) — сердце Великого Новгорода, крепость с древними стенами и башнями, внутри которой находится множество исторических памятников.
2. Софийский собор — один из старейших храмов России, построенный в XI веке, хранитель древних реликвий и икон.
3. Ярославово дворище — археологическая зона с остатками древних торговых рядов и церквей.
4. Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — музей под открытым небом, в котором представлены примеры деревянного строительства разных эпох.
5. Памятник «Тысячелетие России» — знаменитый монумент, посвященный важнейшим событиям и личностям в истории страны.
Чем можно заняться в Великом Новгороде
В Великом Новгороде можно активно исследовать историческое наследие: посетить музеи, осмотреть древние храмы и монастыри. Летом можно погулять по берегу реки Волхов, покататься на лодках и посетить фестивали, например фестиваль исторической реконструкции. Зимой можно насладиться красивыми заснеженными пейзажами и катанием на лыжах.
Цены на отдых в Великом Новгороде
В какую сумму обойдется отдых в Великом Новгороде в 2024 году, опишем в таблице.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 2000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 1200 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Великого Новгорода
- Поезд: составы отправляются из Москвы с Ленинградского вокзала, путешествие занимает около 8 часов.
- Автомобиль: по трассе М-10 нужно проехать примерно 530 км от Москвы, для этого потребуется 6—7 часов.
- Автобус: регулярные автобусные рейсы совершаются из Москвы до Великого Новгорода, продолжительность поездки — около 8—9 часов.
7. Владимир
Владимир — одна из жемчужин Золотого кольца России, город с богатым историческим наследием и уникальными памятниками архитектуры
Что посмотреть: достопримечательности Владимира
Вот что нужно обязательно увидеть во Владимире:
1. Успенский собор — величественное сооружение, построенное в XII веке, известное фресками Андрея Рублева.
2. Золотые ворота — уникальный образец древнерусской оборонительной архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. Дмитриевский собор — знаковый храм города.
4. Музей хрусталя и лаковой миниатюры — здесь можно увидеть работы мастеров Владимирской области.
5. Патриарший сад — отличное место для прогулок в историческом центре города.
Чем можно заняться во Владимире
Владимир предлагает множество активностей для любителей истории и культуры: можно посетить музеи, выставки, погулять по древним улицам и паркам. Особенно интересны фестивали, проходящие в городе. Зима идеальна для посещения местных кафе и ресторанов, в которых можно попробовать традиционные русские блюда.
Цены на отдых во Владимире
Расскажем в таблице о стоимости отдыха во Владимире.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 1000 руб.
|Проживание
|От 2500 руб. за ночь
|Питание
|От 1500 руб. в день
|Развлечения
|От 800 руб.
Как добраться до Владимира
- Поезд: ежедневные составы отправляются с Курского вокзала в Москве, дорога займет около 2—3 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-7 нужно проехать примерно 180 км от Москвы, время в пути составит 3—4 часа.
- Автобус: регулярные автобусы отправляются от вокзала «Щелковский» в Москве, поездка займет около 3—4 часов.
8. Волгоград
Волгоград — город-герой, символ победы и мужества участников Великой Отечественной войны. Он известен своей историей, архитектурой и культурным наследием.
Что посмотреть: достопримечательности Волгограда
В Волгограде много интересных мест, перечислим обязательные для посещения объекты:
1. Мамаев курган — величественный памятник воинам, павшим в битве за Сталинград, с живописным видом на город.
2. Музей-заповедник «Сталинградская битва» — представляет панораму сражения и экспозиции, рассказывающие о событиях войны.
3. Памятник «Родина-мать зовет!» — композиционный центр ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Одна из самых высоких статуй мира.
4. Парк Победы — огромный парк с аттракционами, памятниками воинам и аллеями для прогулок.
5. Площадь Павших Борцов — центральная и самая большая площадь города Т-образной формы. Комплекс ее застройки — памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.
Чем можно заняться в Волгограде
Волгоград предлагает много возможностей для активного отдыха. Вы можете посетить музеи, погулять по паркам и набережным, отправиться на экскурсии по историческим местам или отведать местную кухню в кафе и ресторанах.
Цены на отдых в Волгограде
Опишем в таблице, сколько придется потратить на отдых в Волгограде в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 5000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 1000 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Волгограда
- Поезд: ежедневные поезда отправляются из Москвы с Курского вокзала, путь занимает 13—14 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-4 «Дон» нужно проехать примерно 1000 км от Москвы, в пути придется провести 12—13 часов.
- Самолет: прямые рейсы вылетают из аэропорта Внуково в Москве, длительность полета составит 2—3 часа.
9. Воронеж
Воронеж — древний город на юге Центральной России, известный богатым историческим наследием, красивой архитектурой и разнообразными культурными мероприятиями. Он сочетает в себе атмосферу старины и современности, привлекая туристов своим уникальным обликом и гостеприимством.
Что посмотреть: достопримечательности Воронежа
Перечислим, что непременно нужно увидеть в городе:
1. Площадь Ленина — центральная площадь с историческими зданиями, собором и памятником В. И. Ленину.
2. Кремль — древнейшая часть города с красивыми церквями и кремлевскими стенами.
3. Парк «Динамо» — центральный парк с прудами, аттракционами и зонами отдыха.
4. Воронежский океанариум — насчитывает более 300 видов животных со всего света, причем не только морских. Маршрут проходит по четырем тематическим зонам: «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли» и «Моря и океаны».
5. Корабль-музей «Гото Предестинация» — современная копия реально существовавшего корабля, который стоял на вооружении российского флота в петровские времена. Это действующий музей, в котором можно своими глазами изучить устройство корабля XVIII века.
Чем можно заняться в Воронеже
Воронеж предлагает разнообразные развлечения для туристов: от посещения музеев и театров до активного отдыха на природе и прогулок по историческим местам. Здесь можно попробовать местную кухню, посетить многочисленные магазины и рынки, а также насладиться культурной программой города.
Цены на отдых в Воронеже
Расскажем, в какую сумму обойдется отдых в Воронеже в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 1000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 800 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Воронежа
- Поезд: ежедневные составы отправляются из Москвы с Курского вокзала, путь занимает около 8—9 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-4 «Дон» нужно проехать примерно 500 км от Москвы, для этого потребуются 7—8 часов.
- Самолет: аэропорт Воронежа закрыт с начала специальной военной операции.
10. Выборг
Выборг — старинный город на северо-западе России, расположенный на берегу Финского залива. Его богатая история, средневековая архитектура и прекрасные природные ландшафты делают его привлекательным для туристов.
Что посмотреть: достопримечательности Выборга
Перечислим, что обязательно нужно увидеть в Выборге:
1. Выборгский замок — одна из старейших крепостей России XIV века.
2. Собор Святых Петра и Павла — каменный храм XVIII века с богатой историей и уникальной архитектурой.
3. Старый город Выборга — исторический центр с узкими улицами, красивыми домами и уютными кафе.
4. Выборгская ратуша — символ города, здание XV века с ярким фасадом и интересными выставками.
5. Историко-культурный музейный центр — место, где можно изучить богатую историю города и его обитателей.
Чем можно заняться в Выборге
Выборг предлагает множество активностей для туристов. Вы можете прогуляться по узким улочкам Старого города, посетить местные музеи и галереи, насладиться прекрасными видами на Финский залив или покататься на лодке. Кроме того, здесь можно отведать местные деликатесы в кафе и ресторанах.
Цены на отдых в Выборге
Расскажем, во сколько вам обойдется поездка к Финскому заливу.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 3000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 800 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Выборга
- Поезд: ежедневные составы отправляются с Ленинградского вокзала Москвы, путь занимает около 8—9 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-10 «Россия» нужно проехать примерно 700 км от Москвы, на дорогу придется потратить 9—10 часов.
- Автобус: регулярные автобусы отправляются из Москвы, время в пути составит 10—12 часов.
11. Екатеринбург
Екатеринбург — крупнейший город Уральского округа, известный разнообразным культурным наследием, современной инфраструктурой и богатой историей. Он привлекает туристов своими достопримечательностями, динамичной жизнью и уникальной атмосферой.
Что посмотреть: достопримечательности Екатеринбурга
В Екатеринбурге огромное количество достопримечательностей, но обязательно нужно увидеть пять основных:
1. Храм на Крови — памятник архитектуры в стиле русского модерна, построенный на месте убийства царской семьи в 1918 году.
2. Ганина Яма — историческое место, где были захоронены тела убитых членов царской семьи, сейчас место памяти и молитвенного посещения.
3. Северный мост — впечатляющая инженерная конструкция, один из символов города.
4. Аквапарк «Лимпопо» — место для активного отдыха и развлечений с бассейнами, горками и саунами.
5. Музей истории и археологии Урала — уникальная экспозиция, рассказывающая об истории региона и его традициях.
Чем можно заняться в Екатеринбурге
В Екатеринбурге есть много интересных мест и мероприятий для проведения свободного времени. Вы можете посетить театры, музеи, кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, а также погулять по красивым паркам и скверам.
Цены на отдых в Екатеринбурге
Расскажем, сколько придется потратить на отдых в Екатеринбурге в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 5000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 800 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Екатеринбурга
- Поезд: ежедневные составы отправляются с Курского вокзала Москвы, путь занимает 25—30 часов.
- Самолет: прямые рейсы вылетают из аэропорта Домодедово в Москве, длительность полета составит 2—3 часа.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-5 «Урал» нужно проехать примерно 1800 км от Москвы, путь займет 25—30 часов.
12. Иркутск
Иркутск — один из древнейших городов Сибири, расположенный на берегу реки Ангары. Это культурный и исторический центр региона, богатый уникальными достопримечательностями и природными красотами.
Что посмотреть: достопримечательности Иркутска
Перечислим, что непременно нужно увидеть в городе:
1. Казанская церковь — православный собор, открытый в 1892 году. Особого внимания заслуживает его иконостас, выполненный из индийского гранита. Оформляли его мастера из Китая, а весит он целых 70 тонн.
2. Знаменский женский монастырь — один из самых старых и больших сибирских монастырей, основанный еще в 1689 году. Главная святыня монастыря — икона «Спаса Вседержителя».
3. Музей декабристов — исторический музей, посвященный истории декабристского движения в России.
4. «Тальцы» — архитектурно-этнографический музей с уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии
5. Улица Карла Маркса — популярное место для прогулок и отдыха с атмосферой Старого города.
Чем можно заняться в Иркутске
В Иркутске доступны разные активности: прогулки по историческим улицам города, экскурсии по музеям и памятникам, путешествия по окрестностям с красивыми пейзажами, а еще можно отведать местную кухню в кафе и ресторанах.
Цены на отдых в Иркутске
Расскажем, в какую сумму обойдется отдых в Иркутске в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 8000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 500 руб. в день
|Развлечения
|От 300 руб.
Как добраться до Иркутска
- Самолет: прямые рейсы вылетают из аэропорта Шереметьево в Москве, длительность полета составит около 5—6 часов.
- Поезд: ежедневные составы отправляются с Ярославского вокзала Москвы, путь занимает примерно трое суток.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-5 «Урал» нужно проехать около 5200 км от Москвы, для этого потребуются 4—5 дней.
13. Йошкар-Ола
Столица Республики Марий Эл расположена на берегу реки Малая Кокшага. Город славится своими красивыми парками, уютными улицами и богатой культурой марийского народа.
Что посмотреть: достопримечательности Йошкар-Олы
Перечислим, что нужно обязательно увидеть в Йошкар-Оле:
1. Набережная Малой Кокшаги — прекрасное место для отдыха и прогулок вдоль реки.
2. Центральный парк культуры и отдыха — крупная зона отдыха с аттракционами, прудами и аллеями.
3. Площадь Оболенского-Ноготкова — названа в честь основателя города, здесь же ему установлен памятник. Также на площади можно увидеть копию московской Царь-пушки, отлитой в масштабе 1: 2.
4. Национальный музей Республики Марий Эл — посвящен истории и культуре марийского народа.
5. Набережная Брюгге — все дома на берегу Малой Кокшаги выполнены в едином фламандском стиле с элементами северной готики.
Чем можно заняться в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле можно посетить театры и концерты, познакомиться с марийской культурой и национальными традициями, а также отправиться на экскурсии по окрестностям для знакомства с природой и историческими достопримечательностями.
Цены на отдых в Йошкар-Оле
Расскажем, сколько стоит отдых в Йошкар-Оле.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 1500 руб.
|Проживание
|От 1000 руб. за ночь
|Питание
|От 400 руб. в день
|Развлечения
|От 300 руб.
Как добраться до Йошкар-Олы
- Поезд: ежедневные составы из Москвы отправляются с Казанского вокзала, путь занимает 12—14 часов.
- Автобус: регулярные автобусные рейсы курсируют между Йошкар-Олой и Москвой (автовокзал на Щелковском шоссе), дорога занимает около 12 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-7 «Волга» нужно проехать примерно 750 км от Москвы, время в пути составит 10—12 часов.
14. Кострома
Кострома — старинный город на берегу реки Волги, известный своим богатым историческим, культурным и религиозным наследием. Он славится древними храмами, красивыми набережными и уникальной атмосферой провинциального русского города.
Что посмотреть: достопримечательности Костромы
Перечим места, которые непременно нужно увидеть в городе:
1. Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь — древнее сооружение, основанное в XIII веке, известно своими красивыми храмами и историческими памятниками.
2. Костромская ярмарка — место, где можно познакомиться с народным творчеством, ремесленными изделиями и местными традициями.
3. Церковь Воскресения Христова на Дебре — красивый деревянный храм XVII века, расположенный на берегу Волги.
4. Музей деревянного зодчества «Костромская слобода» — посвящен древним русским деревянным постройкам и архитектуре.
5. Сусанинская площадь — одна из главных достопримечательностей города. Здесь можно увидеть памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу XIX века, здание гауптвахты в стиле классицизма и старинные Торговые ряды.
Чем можно заняться в Костроме
В Костроме можно погулять по живописным набережным реки Волги, посетить местные музеи и галереи, попробовать настоящие русские блюда в местных кафе и ресторанах, а также принять участие в экскурсиях по историческим местам города.
Цены на отдых в Костроме
Опишем в таблице примерную стоимость отдыха в Костроме в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 1000 руб.
|Проживание
|От 1000 руб. за ночь
|Питание
|От 500 руб. в день
|Развлечения
|От 300 руб.
Как добраться до Костромы
- Поезд: ежедневные поезда из Москвы отправляются с Ярославского вокзала, время в пути составит около 6—7 часов.
- Автобус: регулярные автобусные рейсы курсируют между Костромой и Москвой (автовокзал «Щелковский»), дорога займет около 8—9 часов.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» нужно проехать около 340 км, на это необходимо потратить около 5—6 часов.
15. Красноярск
Красноярск — город-миллионник на берегу реки Енисей, один из крупнейших центров Сибири. Он славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и богатым культурным наследием.
Что посмотреть: достопримечательности Красноярска
Вот что нужно обязательно увидеть в Красноярске:
1. Столбы — уникальные природные горные образования с величественными скалами.
2. Площадь Революции — центральная городская площадь с архитектурными памятниками и скульптурами.
3. Гвардейский парк — крупный городской парк с аттракционами, зонами отдыха и пейзажными аллеями.
4. «Татышев-парк» — крупнейший остров на Енисее с развитой спортивной инфраструктурой.
5. Исторический квартал — на улице Горького воссозданы старинные усадьбы известных красноярских купцов и мещан начала XX века.
Чем можно заняться в Красноярске
В Красноярске можно заняться активными видами отдыха: это пешие и велосипедные прогулки в природных парках, сплавы по реке Енисей, посещение музеев и выставок.
Цены на отдых в Красноярске
Укажем в таблице примерную стоимость отдыха в городе.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 8000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 500 руб. в день
|Развлечения
|От 300 руб.
Как добраться до Красноярска
- Самолет: ежедневные рейсы вылетают из Москвы (аэропорт Шереметьево), время в пути составит около 4—5 часов.
- Поезд: регулярные составы отправляются с Ярославского вокзала Москвы, путь займет 2—3 суток.
- Автомобиль: по федеральной трассе М-53 «Байкал» нужно проехать около 4400 км, для этого потребуются 5—6 дней.
16. Владивосток
Владивосток — крупный портовый город на берегу Тихого океана на российском Дальнем Востоке. Это важный экономический и культурный центр, известный своими морскими пейзажами, уютными бухтами и островами.
Что посмотреть: достопримечательности Владивостока
Во Владивостоке огромное количество достопримечательностей, но обязательно нужно увидеть нижеперечисленные:
1. Золотой мост — величественный мост через бухту Золотой Рог, один из символов города.
2. Морской вокзал — историческое здание в стиле модерн, откуда отправляются паромы и круизные лайнеры.
3. Приморская сцена Мариинского театра — театр оперы и балета на набережной, где проходят разнообразные спектакли и выступления.
4. Владивостокская крепость — историческая крепость, возведенная в 1877—1917 годах для защиты тихоокеанских рубежей.
5. Набережная Цесаревича — современное и комфортное пространство для отдыха горожан.
Чем можно заняться во Владивостоке
Владивосток предлагает разнообразные возможности для активного отдыха. Можно гулять по набережной, посетить музеи и выставки, отправиться на экскурсии по островам, попробовать местные деликатесы в ресторанах и кафе или просто насладиться морским воздухом на берегу океана.
Цены на отдых во Владивостоке
Расскажем, сколько придется потратить на отдых во Владивостоке в 2024 году.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 16 000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 600 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Владивостока
- Самолет: регулярные рейсы вылетают из Москвы (аэропорт Шереметьево), время в пути составит около 8—9 часов.
- Поезд: поезда с разными классами комфортности отправляются из Москвы с Ярославского вокзала, на дорогу нужно потратить 7—8 суток.
- Автомобиль: дорога через федеральные трассы М-5 «Урал» и М-58 «Амур» займет 8—10 дней.
17. Мурманск
Мурманск — один из крупнейших портов России. Он расположен на берегу Баренцева моря и стал важным центром северного мореплавания.
Что посмотреть: достопримечательности Мурманска
Перечислим главные памятники истории и культуры города:
1. Мурманский океанариум — единственный в Европе комплекс, где выступают арктические тюлени.
2. Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» — открыт 5 октября 2002 года. В 2009 году рядом с шестигранной башней-маяком комплекса установили фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск».
3. Ледокол «Ленин» — уникальный музейный комплекс в виде первого атомного ледокола в мире, ставшего символом советского атомного флота.
4. Площадь Пять Углов — одна из главных площадей Мурманска. Названа так в честь пяти дорог, которые на нее выходили.
5. Областной художественный музей — коллекция музея насчитывает более 12 тысяч произведений русских и зарубежных художников.
Чем можно заняться в Мурманске
В Мурманске можно заниматься активными видами отдыха, такими как рыбалка, катание на снегоходах, скалолазание и пешие прогулки по окрестностям города. Также здесь много музеев, театров и кинотеатров, где можно провести время.
Цены на отдых в Мурманске
Назовем примерную стоимость отдыха в северном порту России.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 7000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 800 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Мурманска
- Самолет: совершаются регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России в аэропорт Мурманска.
- Поезд: ночные и дневные поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
- Автомобиль: шоссе «Кола» связывает Мурманск с Санкт-Петербургом и другими городами Северо-Запада России.
18. Муром
Муром — древний российский город, расположенный на реке Оке во Владимирской области. Он славится своими историческими достопримечательностями, красивыми природными пейзажами и уютной атмосферой.
Что посмотреть: достопримечательности Мурома
Перечислим памятники истории и культуры, которые нужно обязательно увидеть в Муроме:
1. Спасо-Преображенский монастырь — древний православный монастырь, основанный в XIII веке, с красивыми церквями и колокольнями.
2. Муромский кремль — историческая крепость с живописными видами на реку Оку и окружающие леса.
3. Памятник Илье Муромцу — установлен в самом центре города в Окском парке в 1999 году. Его высота составляет 21 м, благодаря чему монумент хорошо виден со многих смотровых площадок.
4. Храм Николая Чудотворца — один из символов города.
5. Былинный камень — установлен в 1967 году на въезде в город. Представляет собой огромный валун с изображением богатыря Ильи Муромца и строк из «Повести временных лет». Очень популярен среди туристов и новобрачных.
Чем можно заняться в Муроме
В Муроме можно погулять по старинным улочкам, посетить музеи и галереи, отведать местные кулинарные деликатесы, провести время на природе, наслаждаясь красотой окрестностей.
Цены на отдых в Муроме
Опишем в таблице примерную стоимость отдыха в городе.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Билет на поезд
|От 1000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 500 руб. в день
|Развлечения
|От 300 руб.
Как добраться до Мурома
- Поезд: ежедневные составы отправляются из Москвы, поездка занимает около 4 часов.
- Автомобиль: можно доехать до Мурома по трассе М-7 от Москвы.
19. Петрозаводск
Петрозаводск — административный центр Республики Карелии, расположенный на берегу Онежского озера. Этот живописный город славится своей природой, культурным наследием и уютной атмосферой.
Что посмотреть: достопримечательности Петрозаводска
В Петрозаводске огромное количество интересных мест, перечислим обязательные для посещения:
1. Музей изобразительных искусств Республики Карелия — здесь собрана богатая коллекция карельского и российского искусства.
2. Парк культуры и отдыха в Петрозаводске — один из старейших парков России, его история началась в 1720-е годы, а в планировке участвовал сам Петр I.
3. Карельский театр кукол — один из старейших театров кукол в России.
4. Левашовский бульвар — расположен в самом центре города, был заложен в 1899—1900 годах губернатором В. А. Левашовым. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан.
5. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь — старинный монастырь с красивыми церквями и архитектурой.
Чем можно заняться в Петрозаводске
В Петрозаводске можно погулять по набережной, посетить музеи и театры, отправиться на экскурсии по окрестностям, попробовать карельскую кухню в кафе и ресторанах.
Цены на отдых в Петрозаводске
Приведем в таблице примерную стоимость отдыха в Петрозаводске.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 7000 руб.
|Проживание
|От 2000 руб. за ночь
|Питание
|От 800 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Петрозаводска
- Самолет: ежедневные рейсы вылетают из Москвы в аэропорт Петрозаводска, полет занимает около полутора часов.
- Поезд: регулярные поезда отправляются из Москвы, поездка занимает около 14 часов.
- Автомобиль: можно доехать до Петрозаводска на автомобиле по трассе М-18 «Кола» от Москвы.
20. Псков
Псков — древний российский город, богатый историей и культурным наследием. Он расположен на западе России недалеко от границы с Эстонией и известен своими средневековыми крепостями, православными храмами и уникальной архитектурой.
Что посмотреть: достопримечательности Пскова
Перечислим памятники истории и культуры, которые непременно нужно увидеть в городе:
1. Псковский кремль — крепость с мощными башнями в историческом центре города.
2. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — самая первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа с уникальными домонгольскими фресками.
3. Псковский музей-заповедник — включает картинную галерею и две основные экспозиции. Здесь можно изучить историю города и Руси и увидеть работы Репина, Брюллова, Айвазовского, Шагала и других художников.
4. Поганкины палаты — самая большая в Пскове гражданская постройка XVII века.
5. Мирожский дендропарк с кленовыми и березовыми аллеями и искусственным островом с дикими утками. Летом в парке работает лодочная станция.
Чем можно заняться в Пскове
В Пскове можно прогуляться по узким улочкам и насладиться атмосферой старого города, посетить мастерские местных ремесленников, отправиться на экскурсии по окрестностям, где расположены живописные природные заповедники.
Цены на отдых в Пскове
Опишем в таблице, сколько будет стоить отдых в городе.
|Аспект
|Стоимость (2024 год)
|Перелет
|От 4000 руб.
|Проживание
|От 1500 руб. за ночь
|Питание
|От 800 руб. в день
|Развлечения
|От 500 руб.
Как добраться до Пскова
- Самолет: ежедневные рейсы вылетают из Москвы в аэропорт Пскова, полет занимает около полутора часов.
- Поезд: ежедневные составы курсируют между Москвой и Псковом, поездка занимает 12—14 часов.
- Автомобиль: можно доехать до Пскова на автомобиле по Московскому шоссе.