Самые интересные фильмы и сериалы о музыке в 2024 году

Классический байопик из разряда «у нас ничего не было, но теперь появилось всё». Для фанатов группы легендарный поп-дуэт не откроется с новой стороны, а непосвящённые не удивятся сюжетным перипетиям. В этом главный минус картины — ей не хватает конфликта. Но это можно списать на «ненадёжного рассказчика», так как весь фильм выполнен как воспоминания Сергея Жукова, который лежит в больничной палате. Зачем тогда смотреть «Руки вверх!»? Потому что это приятный визуальный аттракцион с песнями, которые знает едва ли не каждый второй житель СНГ. Хотите вы того или нет, но фильм вовлекает.