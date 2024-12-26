Самые интересные фильмы и сериалы о музыке в 2024 году

В 2024-м заметных музыкальных фильмов было немало: россыпь байопиков, хороших документалок, записанных концертов и мюзиклов. Вспоминаем, какие проекты на малых и больших экранах развлекали зрителей в этом году.
«Гага: Бал Chromatica» (Gaga: Chromatica Ball).
В этом году Леди Гага засветилась в мюзикле «Джокер: Безумие на двоих», который обернулся оглушительным провалом. Зато с её концертным фильмом «Гага: Бал Chromatica» всё хорошо. Сейчас артистку больше обсуждают в контексте кинематографа, но в первую очередь она одна из главных артисток в современной поп-музыке. Запись выступления 2022 года с лихвой даёт представление почему. Только Леди Гага среди топовых исполнительниц так умело соединяет треш и искусство в своих визуальных образах. «Гага: Бал Chromatica» завораживает, но не давит зрителя своим масштабом. Два часа пролетят незаметно.
«Руки вверх!».
Классический байопик из разряда «у нас ничего не было, но теперь появилось всё». Для фанатов группы легендарный поп-дуэт не откроется с новой стороны, а непосвящённые не удивятся сюжетным перипетиям. В этом главный минус картины — ей не хватает конфликта. Но это можно списать на «ненадёжного рассказчика», так как весь фильм выполнен как воспоминания Сергея Жукова, который лежит в больничной палате. Зачем тогда смотреть «Руки вверх!»? Потому что это приятный визуальный аттракцион с песнями, которые знает едва ли не каждый второй житель СНГ. Хотите вы того или нет, но фильм вовлекает.
«Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked).
Universal Pictures.
Вы можете не любить мюзиклы, исполнительницу главной роли Ариану Гранде или в целом историю о Волшебнике Изумрудного города, однако картине стоит дать шанс. Эту экранизацию классического бродвейского мюзикла окружают заслуженные шум и восторги.
«Злая: Сказка о ведьме Запада» создаёт уже забытое чувство масштабности в кино. В век бесконечного хромакея и наспех сделанных спецэффектов фильм хочется хвалить за работу с декорациями, музыкальными номерами и за ощущение буквально ожившей сказки.
К тому же сам факт выхода этой картины — поучительная история о том, что успех и понимание своих сильных сторон могут прийти не сразу. Режиссёр Джон М. Чу всю жизнь снимал весьма посредственные фильмы, среди которых сиквел и триквел «Шаг вперёд», катастрофический «Джем и голограммы» (2015) и прочие. Но в 2021 году он создал успешный мюзикл «На высоте», а теперь с помощью «Злой» окончательно обелил своё имя. В 2025 году должно выйти ожидаемое продолжение мюзикла.
«Комбинация».
Историю группы «Комбинация» в новом сериале зритель наблюдает от лица продюсера коллектива, роль которого исполнил Никита Кологривый. Те, кто готов к экспрессивному актёрскому стилю («уровень кологривости» стабильно высокий), получат одно из самых динамичных зрелищ этого года. Сериал получился перегруженным в отдельных моментах, местами утомляет клиповый тон проекта. Но обилие музыки и интересное повествование всё искупают.
«Я — Селин Дион».
Селин ДионDenise Truscello/Getty Images.
Это очень тяжёлое, но в то же время вдохновляющее документальное кино. Великая певица показывает себя как на пике творческого расцвета, так и в моменты абсолютной уязвимости. Артистка страдает неизлечимым синдромом мышечной скованности, и камера в моменты приступов ловит каждое мгновение боли, которую испытывает Селин. Всё это сочетается с её оптимизмом в борьбе с недугом. Трудно сдержать слёзы на протяжении всей картины; эта биографическая документалка создана не столько для того, чтобы вызвать жалость к артистке, сколько как мощный мотиватор для зрителей.
«Музыка Джона Уильямса».
Документальное кино об одном из величайших кинокомпозиторов. Автор саундтреков к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам», «Индиане Джонсу», «Одному дома» и другим классическим картинам раскрывает магию своих работ. Делает он это не один, а вместе с другими легендами индустрии. Фильм обязателен к просмотру как для меломанов, так и для фанатов кино. Если вышеперечисленные картины — вечная подборка для новогодних праздников, то и документалку «Музыка Джона Уильямса» стоило бы включить туда же.
Хиты любимых музыкантов, в том числе тех, о ком мы рассказали в подборке, можно послушать в HiFi-стриминге Звук. Доступ к нему открывается через «СберПрайм». Нужно только нажать кнопку ниже.