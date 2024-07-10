Самые хитрые и коварные знаки зодиака у мужчин

Признайтесь, вы ждали, что в этом списке будет Скорпион? Народная молва давно заклеймила его «самым коварным знаком зодиака». Но надо сказать, что все коварство Скорпионов связано с тем, что они, как правило, очень закрытые люди и не любят общаться начистоту даже с близкими. Предпочитают все скрывать и дела свои проворачивают тайком, а потому со стороны кажется, что они плетут интриги. Но это просто особенность характера.