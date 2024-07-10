Самые хитрые и коварные знаки зодиака у мужчин

«Какое низкое коварство…» Так описывал Пушкин дядю Евгения Онегина в своем бессмертном романе. Мы не знаем точно, как звали этого персонажа, но с большой долей уверенности можем сказать, кем он был по знаку зодиака. Наверняка один из этой пятерки.
5 место — Водолей
Для этого знака зодиака интриги — это не способ достижения цели и не развлечение, а в какой-то мере — зависимость. Водолеям всегда не хватает адреналина в отношениях, поэтому они хитрят и выкручиваются, постоянно находясь на грани разоблачения. Хитрят без особой цели, а, можно сказать, из любви к искусству. Результат интриг не так важен.
Из-за этой постоянной зависимости Водолеи зачастую ломают себе личную жизнь и остаются в одиночестве, но и это ничему не учит представителей данного знака. Они тут же начинают новую коварную игру, чтобы вернуть свою избранницу.
4 место — Телец
Мы привыкли воспринимать представителей этого знака как несгибаемых упрямцев, которые всегда и во всем идут напролом. В большей степени это так и есть. Но тогда зачем им хитрость? А она проявляется в двух ситуациях. Первая — ревность. Если мужчина-Телец заподозрит любимую женщину в измене, он не станет сразу скандалить и выяснять отношения. В ход пойдут коварные ловушки, провокации, манипуляции — тут, по его мнению, все средства хороши.
Также мужчина-Телец очень дорожит своей репутацией. Если она будет поставлена на кон, он начнет хитрить и лукавить, чтобы не допустить никакого ущерба. Он сплетет самую замысловатую интригу, лишь бы его сомнительные тайны не стали кому-то известны.
3 место — Скорпион
Признайтесь, вы ждали, что в этом списке будет Скорпион? Народная молва давно заклеймила его «самым коварным знаком зодиака». Но надо сказать, что все коварство Скорпионов связано с тем, что они, как правило, очень закрытые люди и не любят общаться начистоту даже с близкими. Предпочитают все скрывать и дела свои проворачивают тайком, а потому со стороны кажется, что они плетут интриги. Но это просто особенность характера.
А вот хитрость их проявляется в другом. Скорпионы всегда и всеми силами стараются уклониться от ответственности. На любом уровне, даже если за это не ругают и не наказывают. Принять ответственность за свои действия или решения для Скорпиона сродни провалу разведчика, вот поэтому они хитрят, юлят и мутят воду.
2 место — Рыбы
Мужчины-Рыбы отличаются склонностью напускать туман в любые дела — и рабочие, и сердечные. До прямой лжи не опускаются, их метод — недомолвки и намеки. Интриги они затевают обычно довольно подлые: их целью часто бывает не прибыль для себя, а убыток для других. Хитростью увести девушку из-под венца, а потом самому на ней не жениться — вот это типичное поведение Рыб.
При этом изворотливый ум представителей данного знака в большинстве случаев помогает найти выход из ситуации, который устроит всех. Но захотят ли они делиться этой информацией? Почти наверняка — нет. Они готовы пожертвовать даже собственным выигрышем, лишь бы все остальные проиграли.
1 место — Стрелец
Стрельцы по части коварных планов — настоящие профессионалы. Они терпеть не могут проигрывать и оставаться у разбитого корыта, поэтому для достижения намеченной цели или получения выгоды будут использовать всю свою хитрость. Стрельцы редко импровизируют — не тот характер. Они просчитывают интригу на десятки ходов вперед, как шахматную партию, а кроме того, постоянно меняют правила игры, чтобы еще больше всех запутать.
Еще они часто прибегают к хитрости, чтобы не ввязываться в конфликты или неприятные ситуации. Перехитрить Стрельцов практически невозможно — их чутье в этом смысле доведено до совершенства.