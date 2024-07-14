Самые громкие покушения на политиков в XXI веке

Президент Абхазии Александр Анкваб пережил три нападения, первое из них произошло в 2007 году. Тогда политик возглавлял абхазское правительство. Его автомобиль обстреляли из гранатомета, но Анкваб получил легкое осколочное ранение. Когда политик был на посту вице-президента в 2010 году, из гранатомета обстреляли его дом. Анкваб получил легкие ранения. В феврале 2012 года на пути следования его кортежа сработал фугас, после чего машину обстреляли из автоматического оружия. Политик не пострадал, но был убит один из его охранников.