Самую высокую гору в Южной Корее может разрушить бульон

К югу от Южной Кореи находится остров Чеджу — он тоже часть этой страны. На острове находится самая высокая в Корее гора, потухший вулкан Халласан высотой 1950 м. С 1966 года вокруг него устроили Национальный парк Халласан, чтобы сберечь уникальную природу этого места — а теперь гора может разрушиться, и виноват во всем рамен (традиционная китайская лапша). А если точнее, туристы, которые ее едят, а недопитый бульон выливают прямо на гору.
Почему это происходит? Гора популярна у походников, а лапша быстрого приготовления — самое удобное для похода блюдо. Устроившись на привал, туристы едят, и потом убирают за собой весь мусор — или платят штраф в 2 миллиона вон (примерно 1440 долларов).
А вот бульон от лапши туристы часто выливают в реку или на землю, ведь что плохого в органических отходах? Проблема в том, что бульон очень соленый, и с таким объемом излишков соли гора уже не справляется: сначала гибнут водные насекомые, а потом начинает рушиться вся экосистема, как объясняет управление национального парка.
Протестующие окружили гору плакатами с призывами сохранить ее для потомков. На плакатах даже есть конкретная инструкция, как это сделать: использовать только половину пакетика с приправами, а вторую половину забрать с собой.
Местные жители все чаще жалуются на поведение туристов, и 25 июня полиция провела показательный рейд. Согласно ее отчету, 9 иностранных туристов заплатили штрафы — в основном, правда, за переход дороги в неположенном месте.
Гора Халласан включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По официальной статистике, в прошлом году ее посетило 923 680 человек.
Тем временем из-за популярности лапши быстрого приготовления угроза распространяется и за пределы Южной Кореи: CNN сообщает, что с недавних пор лапшу продают на вершине горы Маттерхорн в Швейцарских Альпах.
Рамен вообще все чаще вызывает опасения: например, в Дании эту лапшу недавно запретили, потому что она слишком острая.
Георгий Мазуркевич