К югу от Южной Кореи находится остров Чеджу — он тоже часть этой страны. На острове находится самая высокая в Корее гора, потухший вулкан Халласан высотой 1950 м. С 1966 года вокруг него устроили Национальный парк Халласан, чтобы сберечь уникальную природу этого места — а теперь гора может разрушиться, и виноват во всем рамен (традиционная китайская лапша). А если точнее, туристы, которые ее едят, а недопитый бульон выливают прямо на гору.