Самую одинокую овцу Великобритании спасли после 2-летнего заточения на острове

Самая одинокая овца Британии, которую назвали Фионой, судя по всему, отбилась от стада и оказалась в одиночестве на отдаленном скалистом пляже у залива Кромарти-Ферт в Шотландии. Минимум два года она прожила в полной изоляции, обрастая шерстью и пытаясь позвать на помощь. Ее несколько раз замечали люди, однако вытащить животное со скал догадались только сейчас. Причем зоозащитники помогать отказались. Группа местных фермеров во главе с журналисткой самостоятельно спасали Фиону.

Бежала к людям

Шум подняла жительница района Джиллиан Тернер, которая впервые заметила овцу два года назад во время сплава на каяках вдоль побережья Сазерленда. Тогда, по ее словам, она искренне подумала, что животное самостоятельно сможет добраться до дома. Но недавно Тернер решила отправиться в сплав тем же маршрутом и с ужасом обнаружила овцу на том же месте — на узкой каменистой полоске у подножия скалистой береговой линии. Разница была лишь в том, что овца за это время покрылась огромным количеством свалявшейся грязной шерсти, которая свисала до земли.

В обе встречи, как вспоминает Тернер, животное, завидя группу на каяках, начинало звать людей. Овца бежала вдоль пляжа, следуя за ними и «окликая» их, перепрыгивала с камня на камень, пока могла. Затем «с видом побежденной» возвращалась назад.

«Бедная овца была предоставлена самой себе по крайней мере два года. Для стадного животного это настоящая пытка, и она, казалось, отчаянно пыталась связаться с нами в тех двух случаях, когда мы проходили мимо нее», — рассказала Джиллиан.

Помощь откуда не ждали

Это было душераздирающее зрелище, добавила она, когда британцы повторно встретили одинокое животное и всё поняли. После этого женщина попыталась организовать помощь, обращалась в различные зоозащитные организации и к команде спасателей, однако безуспешно. Все относились к ситуации с сочувствием, но спасатели не могли действовать без сигнала от экстренной службы, например, от полиции. А Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными уже знало про овечку, но посчитало, что ей ничего не угрожает, поэтому и спасать не надо.

В итоге спасательную операцию организовала ведущая программы шотландского телевидения, посвященной проблемам сельской местности. Кэмми Уилсон увидела сообщение в СМИ о бедной одинокой овечке, собрала команду из местных фермеров, и они прибыли к скалам со специальным оборудованием для подъема. Пятеро мужчин с тяжелым снаряжением смогли вызволить Фиону из ее «тюрьмы» по невероятно крутому склону.