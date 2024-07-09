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Сампсон Странноприимец. Что можно и что нельзя делать 10 июля 2024 года

10 июля 2024 года православные вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца.

Источник: patriarchia.ru

10 июля 2024 года в храмах вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца, в народе этот день носит название Самсон Сеногной. Обычно на этот день приходятся сильные осадки. А самому святому по традиции молятся об избавлении от болезней и с просьбой помочь найти свою верную дорогу в жизни.

Кто такой Сампсон Странноприимец?

Сампсон родился в V веке в богатой и знатной христианской семье в Риме. Он получил прекрасное образование и получил профессию врача. При этом свое искусство он использовал на благо людей — лечил только бесплатно и преимущественно бедняков. Получив наследство погибших родителей, он раздал его бедным, отпустил всех рабов, а сам поселился в пустыне на окраине Константинополя.

Прожив отшельником некоторое время, он вернулся к людям, поселился в небольшом доме в городе и стал вести бесплатный прием пациентов. Но однажды к нему обратился даже император Юстиниан I, который отчаялся найти лекарство от необычной болезни. Сампсон якобы исцелил его одним прикосновением руки.

Император хотел отблагодарить спасителя, и тот попросил в качестве платы построить больницу и странноприимный дом. Властитель империи не отказал в просьбе и даже долгие годы оплачивал работу учреждения. Так Сампсон спас многие жизни. Сам он дожил до глубокой старости и мирно скончался в своей постели.

На Руси в это время часто шли дожди, потому заготовленное сено намокало и загнивало. Поэтому святого прозвали Самсоном Сеногноем. Считалось, что если 10 июля идет дождь, то до самого бабьего лета будет сыро.

Что можно делать 10 июля 2024 года?

  • Нужно сделать доброе дело питомцу.
  • Следует проявлять щедрость к просящим.
  • Нужно делать любые добрые дела в максимальном количестве.
  • Принято приглашать в дом гостей и щедро их кормить.
  • Собирают лекарственные травы.

Что нельзя делать 10 июля 2024 года?

  • Нельзя жадничать.
  • Нельзя злиться и обижаться.
  • Нельзя напрягать своими требованиями близких людей.

В Сампсоньев день также не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Существует большой риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь.

Не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки были уверены, что любые новые начинания закончатся крахом.

Кроме того, лучше всего отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день. В народе верили, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к кошмарам и неурядицам.