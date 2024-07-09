Сампсон Странноприимец. Что можно и что нельзя делать 10 июля 2024 года

10 июля 2024 года в храмах вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца, в народе этот день носит название Самсон Сеногной. Обычно на этот день приходятся сильные осадки. А самому святому по традиции молятся об избавлении от болезней и с просьбой помочь найти свою верную дорогу в жизни.
Кто такой Сампсон Странноприимец?
Сампсон родился в V веке в богатой и знатной христианской семье в Риме. Он получил прекрасное образование и получил профессию врача. При этом свое искусство он использовал на благо людей — лечил только бесплатно и преимущественно бедняков. Получив наследство погибших родителей, он раздал его бедным, отпустил всех рабов, а сам поселился в пустыне на окраине Константинополя.
Прожив отшельником некоторое время, он вернулся к людям, поселился в небольшом доме в городе и стал вести бесплатный прием пациентов. Но однажды к нему обратился даже император Юстиниан I, который отчаялся найти лекарство от необычной болезни. Сампсон якобы исцелил его одним прикосновением руки.
Император хотел отблагодарить спасителя, и тот попросил в качестве платы построить больницу и странноприимный дом. Властитель империи не отказал в просьбе и даже долгие годы оплачивал работу учреждения. Так Сампсон спас многие жизни. Сам он дожил до глубокой старости и мирно скончался в своей постели.
На Руси в это время часто шли дожди, потому заготовленное сено намокало и загнивало. Поэтому святого прозвали Самсоном Сеногноем. Считалось, что если 10 июля идет дождь, то до самого бабьего лета будет сыро.
Что можно делать 10 июля 2024 года?
- Нужно сделать доброе дело питомцу.
- Следует проявлять щедрость к просящим.
- Нужно делать любые добрые дела в максимальном количестве.
- Принято приглашать в дом гостей и щедро их кормить.
- Собирают лекарственные травы.
Что нельзя делать 10 июля 2024 года?
- Нельзя жадничать.
- Нельзя злиться и обижаться.
- Нельзя напрягать своими требованиями близких людей.
В Сампсоньев день также не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Существует большой риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь.
Не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки были уверены, что любые новые начинания закончатся крахом.
Кроме того, лучше всего отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день. В народе верили, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к кошмарам и неурядицам.