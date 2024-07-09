Сампсон Странноприимец. Что можно и что нельзя делать 10 июля 2024 года

Сампсон родился в V веке в богатой и знатной христианской семье в Риме. Он получил прекрасное образование и получил профессию врача. При этом свое искусство он использовал на благо людей — лечил только бесплатно и преимущественно бедняков. Получив наследство погибших родителей, он раздал его бедным, отпустил всех рабов, а сам поселился в пустыне на окраине Константинополя.