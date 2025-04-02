Самозапрет на кредиты установили уже 8 миллионов россиян

Что может быть лучше возможности взять кредит? Отсутствие этой возможности! По крайней мере, именно так, кажется, считает каждый десятый экономически активный житель России, если верить популярности нового сервиса портала «Госуслуги».
Как сообщает «Фонтанка.ру», возможностью установить самозапрет на кредиты с помощью портала «Госуслуги» воспользовались уже 8 миллионов россиян. Из них подавляющее большинство (91,5%) выбрали вариант полного запрета на кредиты, который делает невозможными любые кредиты вне зависимости от способа их получения.
При этом за месяц с появления услуги 129,5 тысячи граждан уже успели передумать и отправить заявление на снятие самозапрета.
Как сообщает издание, пик интереса к услуге пришелся на первую неделю марта и далее постепенно снижался — а вот отказываются от самозапретов граждане равномерно в течение каждой недели.
Эксперты полагают, что в перспективе число самозапретов вырастет еще сильнее — на данный момент о возможности знают далеко не все граждане страны.
Ключевая задача сервиса по-прежнему обезопасить граждан от кредитов, которые их вынуждают брать мошенники. Впрочем, как пишет издание, в некоторых микрофинансовых организациях их корреспонденту были готовы выдать деньги в долг, даже несмотря на запрет.
Ранее рассказывали, что делать, если мошенники все-таки взяли кредит на ваш паспорт.