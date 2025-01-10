Самозанятые смогут брать больничный с июля 2026 года. Как это работает

После шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов у гражданина возникает право получить пособие в размере 70% от выбранной суммы больничного, а после 12 месяцев — в размере 100%. Размер назначаемой Социальным фондом выплаты будет зависеть ‎от продолжительности страхового стажа и периода уплаты взносов. Так, если за два года человек не будет брать больничные и исправно платить по программе, то начиная с 25-го месяца участия в эксперименте его ежемесячные взносы снизятся на 30%.