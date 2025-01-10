Самозанятые смогут брать больничный с июля 2026 года. Как это работает

Самозанятым предложили с 1 января 2026 года предоставлять оплачиваемые больничные. Проект закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» разработали в Минтруде, документ опубликован на regulation.gov.ru.
РБК Lifе изучил текст.
Эксперимент предложено начать в январе 2026 года сроком до 31 декабря 2028 года. Он позволит россиянам, применяющим специальный налоговый режим, добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности и, по сути, самостоятельно вносить деньги на оплату предполагаемого больничного. Самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. руб. Тариф страхового взноса устанавливается в размере 3,84% страховой суммы.
Взаимодействовать со страховщиком — Соцфондом — предлагается через сервис «Мой налог», через него же самозанятые отчитываются о доходе перед государством и уплачивают налог на прибыль. Присоединиться к программе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности самозанятых можно до 30 сентября 2027 года включительно.
После шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов у гражданина возникает право получить пособие в размере 70% от выбранной суммы больничного, а после 12 месяцев — в размере 100%. Размер назначаемой Социальным фондом выплаты будет зависеть от продолжительности страхового стажа и периода уплаты взносов. Так, если за два года человек не будет брать больничные и исправно платить по программе, то начиная с 25-го месяца участия в эксперименте его ежемесячные взносы снизятся на 30%.
РБК Life посчитал, сколько составят добровольные взносы самозанятых на оплату периода нетрудоспособности. Это условные подсчеты без учета различных нюансов, таких как стаж.
- При размере страховой суммы в 35 тыс. — исходя из тарифа 3,84% ежемесячные взносы составят по 1 344 ₽, за год самозанятый выплатит 16 128 ₽
- При размере страховой суммы 50 тыс. — исходя из тарифа 3,84% ежемесячные взносы составят по 1 920 ₽, за год самозанятый выплатит 23 040 ₽
Ранее Минтруд России намеревался включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности уже с 1 июля 2023 года. Страховые суммы тогда предлагались на выбор: или 32 484 ₽, или 48 726 ₽ Разработчики проекта предлагали предусмотреть возможность «каникул» по платежам, чтобы застрахованные имели возможность не делать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также пропускать один месячный платеж каждые полгода непрерывной уплаты взносов. Эта возможность предусмотрена и в актуальной версии законопроекта.