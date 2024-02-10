Самой долгоживущей собакой в мире признан ланкаширский хилер

При этом самцы всех пород в среднем живут несколько меньше, чем самки. Аналогичная картина наблюдается и у других млекопитающих, в том числе у человека. Что касается формы морды, то у брахицефалов риск ранней смерти на 40% выше, чем у собак со средней длиной морды, таких, как лабрадоры или золотистые ретриверы. Как полагают ученые, короткая продолжительность жизни собак с приплюснутой формой морды может объясняться, в том числе, плохим состоянием здоровья — брахицефалы очень склонны к заболеваниям сердца и органов дыхания.