Самой долгоживущей собакой в мире признан ланкаширский хилер

Чтобы выяснить, как порода, размер, пол и форма морды влияют на продолжительность жизни домашних питомцев, кинологи из Великобритании, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, проанализировали данные о более чем полумиллионе собак 155 разных пород.
Анализ собранных данных показал, что средняя медиана выживаемости домашних питомцев (то есть продолжительность жизни, которую преодолевает половина собак) составляет 12,5 года. Причем разные породы по этому показателю сильно различаются.
Какие собаки живут меньше всех
Так, в число пород с наиболее короткой продолжительностью жизни вошли такие крупные собаки, как кавказская овчарка (средняя медиана выживаемости — 5,4 года), канарский дог (7,7 года), кане-корсо (8,1 года), неаполитанский мастиф (9 лет), сенбернар (9,3 года).
Среди других пород с высоким риском ранней смерти (средняя медиана выживаемости не превышает 11,5 года) — шарпеи, маламуты, немецкие овчарки, ньюфаундленды, доберманы, ротвейлеры, датские доги, французские и английские бульдоги, боксеры.
Какие собаки живут дольше всего
Дольше всех живут лейкленд-терьеры (14,2 года), папильоны (14,5 года), сиба-ину (14,6 года), тибетские спаниели (15,2 года) и ланкаширские хилеры (15,4 года). В список долгожителей среди собак вошли также представители и других мелких и средних пород с удлиненной формой морды — шипперке, бордер-терьер, левретка и карликовая такса. Все они в среднем живут по 14 лет и больше.
При этом самцы всех пород в среднем живут несколько меньше, чем самки. Аналогичная картина наблюдается и у других млекопитающих, в том числе у человека. Что касается формы морды, то у брахицефалов риск ранней смерти на 40% выше, чем у собак со средней длиной морды, таких, как лабрадоры или золотистые ретриверы. Как полагают ученые, короткая продолжительность жизни собак с приплюснутой формой морды может объясняться, в том числе, плохим состоянием здоровья — брахицефалы очень склонны к заболеваниям сердца и органов дыхания.
Как считается, человек начал одомашнивать собаку около 16 тысяч лет тому назад, но всё разнообразие пород, которое мы наблюдаем сегодня (в мире зарегистрировано около 400 различных пород собак), возникло лишь в последние 200 лет. Искусственное выведение пород с разными характеристиками или способностями привело, в том числе, к тому, что продолжительность жизни собак разных пород тоже стала различаться.
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