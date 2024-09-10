«Саморазрушение»: психиатр объяснил, как связаны тяжелые заболевания и обида

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, в онкопсихологии и психосоматике действительно существует такая теория, что непрожитые обиды приводят к серьезным болезням.
— Аутоагрессия и саморазрушение в конечном итоге могут увеличить риски возникновения депрессии и онкологии, — пояснил Вилков.
— Как следствие, это влияет на ухудшение работы внутренних органов и организма в целом. Выраженное напряжение постепенно повышает риски различных болезней, — предупредил собеседник «ВМ».
Искусство прощения
Поэтому нужно прощать близких и окружающих людей, не копить в себе негативные эмоции, выражать свои чувства, тем самым освобождаясь от переживаний. По мнению Вилкова, прийти к прощению человек может двумя способами:
Самоисцелиться
— В этом случае человек сам эмоционально проживает ситуацию и осознает, что обида бессмысленна. После чего испытывает облегчение, очищение и прощает человека, — объяснил психиатр.
Работать с близкими или психологом
Также некоторые люди учатся прощению с помощью сторонней помощи, добавил Вилков:
— Такая работа проводится с психологом или психотерапевтом путем проработки своих чувств, неосознаваемых эмоций и обид. Иногда справиться с обидами людям помогают их близкие.
Но одномоментно избавиться от обид невозможно. Это очень кропотливая работа над собой, которая требует много времени, заключил Вилков.