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«Саморазрушение»: психиатр объяснил, как связаны тяжелые заболевания и обида

Накопленные обиды влияют не только на настроение человека. Они могут подорвать физическое здоровье и даже привести к развитию серьезных болезней, вплоть до онкологии. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как связаны тяжелые заболевания и обида.

Источник: Freepik

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, в онкопсихологии и психосоматике действительно существует такая теория, что непрожитые обиды приводят к серьезным болезням.

— Аутоагрессия и саморазрушение в конечном итоге могут увеличить риски возникновения депрессии и онкологии, — пояснил Вилков.

В случае, когда люди копят и подавляют в себе эти негативные эмоции, негатив остается внутри, создавая дополнительное напряжение, считает специалист.

— Как следствие, это влияет на ухудшение работы внутренних органов и организма в целом. Выраженное напряжение постепенно повышает риски различных болезней, — предупредил собеседник «ВМ».

Искусство прощения

Поэтому нужно прощать близких и окружающих людей, не копить в себе негативные эмоции, выражать свои чувства, тем самым освобождаясь от переживаний. По мнению Вилкова, прийти к прощению человек может двумя способами:

Самоисцелиться

— В этом случае человек сам эмоционально проживает ситуацию и осознает, что обида бессмысленна. После чего испытывает облегчение, очищение и прощает человека, — объяснил психиатр.

Работать с близкими или психологом

Также некоторые люди учатся прощению с помощью сторонней помощи, добавил Вилков:

— Такая работа проводится с психологом или психотерапевтом путем проработки своих чувств, неосознаваемых эмоций и обид. Иногда справиться с обидами людям помогают их близкие.

Но одномоментно избавиться от обид невозможно. Это очень кропотливая работа над собой, которая требует много времени, заключил Вилков.