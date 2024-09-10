«Саморазрушение»: психиатр объяснил, как связаны тяжелые заболевания и обида

Накопленные обиды влияют не только на настроение человека. Они могут подорвать физическое здоровье и даже привести к развитию серьезных болезней, вплоть до онкологии. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как связаны тяжелые заболевания и обида.