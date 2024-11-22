Самому старому золотоволосому пингвину из США исполнилось 40 лет

Вероятно, что о «самом дорогом старичке» очень хорошо заботятся сотрудники парка. Они, кстати, рассказали, что любимые занятия юбиляра — пускание пузырей в поддоне для воды, радостная игра со струйками из шлангов и восторженные крики от общения с сотрудниками и гостями SeaWorld. Помимо прочего, Лучший Друг любит спать, свернувшись калачиком, на коленях сотрудников парка.