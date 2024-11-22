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Самому старому золотоволосому пингвину из США исполнилось 40 лет

Делимся фотографией юбиляра и рассказываем, как он живет.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SeaWorld San Diego

В парке SeaWorld в Сан-Диего (Калифорния, США) отметили 40-ой день рождения золотоволосого пингвина по кличке Лучший Друг. Он считается самым старым представителем в США. О необычном юбиляре пишет United Press International.

Макаронный или золотоволосый пингвин (Eudyptes chrysolophus) — вид пингвинов, отличающийся ярко-желтым «хохолком».

Считается, что возраст Лучшего Друга значительно превышает ожидаемую продолжительность жизни золотоволосого пингвина в дикой природе, которая составляет примерно 15−20 лет.

Вероятно, что о «самом дорогом старичке» очень хорошо заботятся сотрудники парка. Они, кстати, рассказали, что любимые занятия юбиляра — пускание пузырей в поддоне для воды, радостная игра со струйками из шлангов и восторженные крики от общения с сотрудниками и гостями SeaWorld. Помимо прочего, Лучший Друг любит спать, свернувшись калачиком, на коленях сотрудников парка.

Ранее рассказывали, что пингвин проплыл 3000 километров из Антарктиды в Австралию.