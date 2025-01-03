Самолет Пабло Эскобара превратили в апартаменты

Пабло Эскобар — преступник, ставший легендой еще при жизни: на пике своего могущества этот колумбийский наркобарон контролировал около 80% мирового трафика кокаина и обладал состоянием в 30 миллиардов долларов.
Употреблять наркотики плохо, а быть наркобароном — еще хуже, но к роскоши, в которой жил Эскобар, сегодня может прикоснуться каждый: личный самолет «короля кокаина» превратили в апартаменты, которые можно арендовать на сервисе Airbnb по цене 1055 долларов за ночь. Подробностями про необычное жилье поделилось издание New York Post.
Самолет Боинг-727, которым владел Эскобар, был построен в 1968 году для Японских авиалиний. В 1981 году наркобарон выкупил его у авиакомпании, а в 2012, почти через 20 лет после гибели Эскобара, самолет совершил свой последний перелет и был списан около города Бристоль в Великобритании, где был передан в ведение городского совета.
Недавно самолет выкупил 41-летний бизнесмен Джонни Палмер и воссоздал былое величие частного борта: теперь любой желающий может ненадолго ощутить комфорт, с которым передвигался по миру бывший миллиардер.
Джонни рассказывает изданию, что в апартаментах есть что-то от ролевых игр: постояльцы не просто покупают комфортный номер, а имеют возможность недолго пожить жизнью преступного богача, но, в отличие от Эскобара, им не нужно делать для этого ничего противозаконного. Бизнесмен уверен, что этот контраст оказывает на людей оздоравливающий эффект.
Самолет располагает двумя спальнями с двуспальными кроватями. В каждой из них есть свой санузел с душем и кресла-кровати.
Стены отделаны орешником, сиденья — кожаные, а душ и унитаз покрыты позолотой — все в соответствии с изначальным проектом.
Джонни объяснил, что сам всегда мечтал о личном самолете, и таким образом отчасти исполнил свою мечту — тем более что перелеты его особо не интересуют.
Каждый мечтает о частном самолете, разве нет?
Джонни также поделился тем, что воплотить фантазию ему помогло то, что самолет стоит в промышленной зоне.
«Здесь никто не обращает внимание на внешний вид зданий, какие работы проводятся, насколько тут шумно и закрывает ли гигантский самолет вид из окна. Если бы я установил такое в жилом пригороде, на меня тут же посыпались бы жалобы», — объясняет бизнесмен.
Реставрация заняла несколько лет. Многие работы Джонни выполнил лично: например, восстановил электропроводку.
Чтобы посетить самолет, его необязательно арендовать: владелец регулярно устраивает дни открытых показов и проводит экскурсии за пожертвование в пользу местных благотворительных организаций.
«Мне нравится, что теперь этот самолет приносит радость людям и вдохновляет детей, что люди делают селфи на его фоне», — гордится бизнесмен.
Самая дешевая ночь в самолете обойдется в 250 фунтов (35 тысяч рублей), самая дорогая — в 850 фунтов (118 тысяч рублей). Горячий сезон для борта — август, почти все ночи уже раскуплены на год вперед.
Джонни также бесплатно пускает на борт артистов и музыкантов для фотосессий и съемок клипов — он уверен, что такая реклама себя окупит.
Пока что большую часть доходов, по словам бизнесмена, он вкладывает в сам самолет, постоянно что-то доделывая и улучшая.
«Я создавал этот проект не ради денег», — признается Джонни.
Впрочем, бизнесмен уже подал заявку на размещение рядом второго самолета, который будет больше, выше и роскошнее первого.
На рынке апартаментов и правда можно найти вариант на любой вкус. Ранее рассказывали про вариант для тех, кто не особенно любит роскошь: трехметровый чулан под лестницей в Сан-Хосе, почти как у Гарри Поттера.