Самолет Пабло Эскобара превратили в апартаменты

Самолет Боинг-727, которым владел Эскобар, был построен в 1968 году для Японских авиалиний. В 1981 году наркобарон выкупил его у авиакомпании, а в 2012, почти через 20 лет после гибели Эскобара, самолет совершил свой последний перелет и был списан около города Бристоль в Великобритании, где был передан в ведение городского совета.