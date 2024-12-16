Самолет экстренно посадили на Бермудах: причиной паники экипажа стали свиньи

Необычный инцидент произошел на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего рейсом из Амстердама в Мехико. Как сообщает портал Aviation A2Z, авиалайнер Boeing 787 Dreamliner был вынужден совершить экстренную посадку из-за сильного неприятного запаха, источником которого стали свиньи в грузовом отсеке.
По информации издания, пилоты связались с диспетчерами спустя шесть часов после начала полета и сообщили, что запах от примерно 100 животных был настолько интенсивным, что его ощущали даже в кабине экипажа. Капитан заверил, что ситуация не несет угрозы безопасности, но требует оперативного вмешательства.
В конечном итоге самолет с более чем 250 пассажирами на борту приземлился на Бермудских островах. Там животных выгрузили и передали специалистам для ветеринарного контроля. Пассажирам и экипажу предоставили временное проживание в гостиницах, а позже самолет продолжил путь к месту назначения, хотя и с задержкой.
Стоит отметить, что это не первый случай, связанный с запахами на борту самолетов. Ранее KP.RU упоминал о происшествии с лайнером Qantas, направлявшимся из Сиднея в Веллингтон. Из-за резкого и «специфического» запаха в салоне экипаж принял решение прервать рейс и вернуться в аэропорт вылета через два часа после взлета. Тогда один из сотрудников авиакомпании даже был госпитализирован.