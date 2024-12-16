Самолет экстренно посадили на Бермудах: причиной паники экипажа стали свиньи

Стоит отметить, что это не первый случай, связанный с запахами на борту самолетов. Ранее KP.RU упоминал о происшествии с лайнером Qantas, направлявшимся из Сиднея в Веллингтон. Из-за резкого и «специфического» запаха в салоне экипаж принял решение прервать рейс и вернуться в аэропорт вылета через два часа после взлета. Тогда один из сотрудников авиакомпании даже был госпитализирован.