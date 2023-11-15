Самолет для космоса из СССР. Первый и последний полет «Бурана»

Ровно 35 лет назад, 15 ноября 1988 года, состоялся первый и единственный полет советского многоразового космического корабля «Буран». РБК Life вспомнил историю самого масштабного проекта советской космонавтики.

Советский ответ американскому Space Shuttle

Идея создания самолетоподобных кораблей для регулярного посещения земной орбиты возникла в СССР практически сразу после первых успешных полетов в космос в середине XX века. Намечавшее противостояние с США в освоении межпланетного пространства привело к рождению самых смелых и амбициозных проектов. В 1960-х в ответ на американскую программу создания космического перехватчика-разведчика-бомбардировщика X-20 «Dyna Soar» в СССР начали разрабатывать собственную систему орбитального самолета «Спираль». Оба проекта в итоге были закрыты, однако ученые обеих стран получили ценнейший опыт для дальнейшего развития концепции вывода на орбиту ракетопланов при помощи ракеты-носителя или гиперзвукового самолета-разгонщика.

В 1972 году президент США Ричард Никсон объявил о запуске национальной программы разработки многоразовых космических челноков «Space Shuttle», которые в том числе могли регулярно поднимать и спускать с орбиты значительные грузы. В эпоху разговоров о создании принципиально новых видов оружия, в том числе и лазерного, советское руководство увидело в американском проекте угрозу.

Предполагалось, что многоразовый челнок создается не только ради последующего снижения расходов на запуск космических аппаратов, но и для военного применения. Скажем, характеристики Space Shuttle позволяли доставлять на орбиту ядерные боеголовки и прочие грузы, несущие потенциальную угрозу безопасности Советского Союза. Поэтому руководством СССР было принято решение о подготовке собственного ответа США, тем более что благодаря работе разведки в 1975 году на столе у советских инженеров уже лежали подробные чертежи «Шаттла».

Для военных и мирных целей

Вскоре также впервые были сформулированы основные цели создания орбитального корабля «Буран», который в первую очередь предназначался для «комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника по расширению использования космического пространства в военных целях». Предполагалось применение различных боевых аппаратов, в том числе с ракетным и лазерным вооружением. Плюс ко всему конструкция даже предусматривала возможность похищения с орбиты вражеского спутника для доставки на Землю — при помощи механической руки-манипулятора на борту, управляемой одним из членов экипажа.

Кроме того, согласно концепции, многоразовый космический челнок предназначался для ремонта и дозаправки других советских космических аппаратов, доставки людей на орбиту, а также развертывания и сборки различных больших конструкций, в том числе космических антенн и солнечных энергоустановок.

Более 10 лет разработки и уникальная конструкция

Проект многоразовой космической системы «Энергия-Буран» стал самой масштабной подобной программой в истории государства. В процесс разработки и испытаний, занявший более 10 лет, было вовлечено 86 различных министерств и ведомств, а также около 1300 предприятий со всего СССР. В общей сложности над «Бураном» работало около 2,5 млн специалистов, а общие расходы на программу составили 16,4 млрд рублей.

Первый полноразмерный макет был изготовлен в 1984 году. Корабль создавали по схеме планера — по мотивам американского аналога, но с учетом улучшенных характеристик. Так, «Буран» с кабиной для 10 человек мог выводить на орбиту до 30 тонн и спускать обратно до 20 тонн груза — в полтора раза больше по сравнения со Space Shuttle. Плюс ко всему одним из главных отличий советского аппарата стала система полностью автоматического управления, позволявшая осуществлять взлет, полет и посадку без какого-либо вмешательства человека.

В объединенную силовую установку «Бурана» входило два двигателя орбитального маневрирования, а также 46 агрегатов газодинамического управления. За работу и поддержку электроник отвечало более 50 различных бортовых систем с четырехкратным дублированием в случае выхода из строя. Совокупный объем программного обеспечения составлял около 100 Мб — фантастический показатель для тех времен.

Одним из главных вызовов для инженеров стало создание специальной защиты, которая бы позволила кораблю выходить с орбиты через плотные слои атмосферы на гиперзвуковых скоростях. Для этого разработали уникальную термозащиту, представлявшую собой сверхлегкие плитки из тонких кварцевых волокон со стекловидным покрытием, способные выдерживать температуры в диапазоне от −150 до +1250 градусов Цельсия. Всего потребовалось свыше 38 тыс. гибких плиток, которые чешуей обволакивали «Буран», в точности повторяя контуры фюзеляжа и крыла.

За вывод «Бурана» на орбиту отвечала сверхтяжелая ракета «Энергия», которая выполняла широкий спектр задач и могла использоваться как в качестве носителя, так и для автономных полетов для освоения космоса.

Первый и единственный полет «Бурана»

Для посадки корабля пришлось существенно модернизировать полосу аэродрома «Юбилейный» на Байконуре. Чтобы устранить все шероховатости, специально выпустили четыре шлифующих установки с алмазными дисками, которые на протяжении двух месяцев беспрерывно полировали взлетно-посадочную полосу длиной 4,5 км и шириной около 100 м. Значительной доработке подверглись и два запасных аэродрома в Крыму и Приморье. Кроме того, было предусмотрено еще более 14 резервных площадок для посадки, в том числе и за пределами СССР — в Ливии и на Кубе.

За отслеживание полета и передачу информации отвечал сложнейший комплекс, в том числе спутники, корабли, наземные контрольно-измерительные станции, центр управления полетами в Королеве и даже Останкинский телецентр.

Изначально запуск «Бурана» назначили на 29 октября 1988 года, однако всего за 51 секунду до старта испытания отменили в связи с неполадкой, связанной с отстыковкой приборов прицеливания. На устранение проблемы ушло 17 дней, и рано утром 15 ноября «Энергия» вместе с «Бураном» успешно стартовала с площадки, несмотря на приближающийся к Байконуру циклон.

Ракета-носитель с точностью вывела космоплан на орбиту, где он совершил два полноценных витка вокруг Земли, а затем успешно вернулся на Байконур. Весь полет «Бурана» длился 205 минут. Во время взлета и посадки челнок сопровождал сверхзвуковой самолет МИГ-25 под управлением летчика-испытателя Магомеда Толбоева, который вел съемку для передачи данных о внешнем состоянии «Бурана».

Впрочем, не обошлось и без серьезных эксцессов. Уже во время посадки управляющая электроника корабля, получавшая данные о погоде в районе посадки, неожиданно для всех заставила совершить «Буран» резкий маневр. Вероятность выбора компьютером такой траектории, как потом показал анализ, составляла всего 3%. Более того, на какое-то время связь с челноком была утрачена.

В этот момент руководители полетом, заподозрившие отказ систем управления, даже подготовились к дистанционному уничтожению корабля, на борту которого специально для экстренных случаев был предусмотрен тротиловый заряд. Более того, началась подготовка специального сообщения для прессы о неудачном завершении полета. На деле же, автоматика приняла верное решение зайти на посадку с другой стороны, с учетом сильного ветра и других метеоусловий, после чего «Буран» вывалился из облаков и совершил мягкую посадку.

Дальнейшая судьба

«Буран» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический корабль, который побывал на орбите без экипажа и успешно вернулся на Землю. Вскоре после успешных испытаний был сформирован экипаж для пилотируемых околоземных полетов на прототипе БТС-002, совершивший более 10 вылетов, в том числе для отработки заходов на посадку.

Однако в 1990 году работы по проекту «Бурана» приостановили, а в 1993-м его закрыли окончательно. Всего в рамках программы было создано несколько рабочих прототипов и полноразмерных макетов космического корабля, один из которых был установлен в московском Парке Горького, откуда в 2014 году его перевезли на ВДНХ.

Судьба настоящего «Бурана», побывавшего в космосе, сложилась трагически. В мае 2002 года космоплан сильно пострадал в результате обрушения крыши монтажно-испытательного комплекса на Байконуре. В результате сотрудники космодрома распилили челнок на части и распродали их в качестве металлолома.