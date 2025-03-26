Самолет Air France развернули в полете из-за смартфона пассажира

Ранее сообщалось о том, что рейс Air China отменили после того, как пассажир случайно открыл аварийный выход во время подготовки к вылету. Мужчина впервые совершал авиапутешествие и перепутал экстренный выход с дверью туалета. Инцидент произошел на борту лайнера Airbus A320 перед вылетом из восточного города Цюйчжоу в Чэнду на западе Китая.