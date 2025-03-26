Самолет Air France развернули в полете из-за смартфона пассажира

Самолет Air France развернули в полете всего через пару часов из-за того, что один из пассажиров заявил, что потерял мобильный телефон, пишут Daily Mail и The Standard. Решение, вероятно, было принято в целях безопасности.
На борту находилось 375 пассажиров и 12 человек экипажа. Самолет следовал из Парижа в Пуэнт-а-Питр в Гваделупе, продолжительность такого рейса обычно составляет 9 ч. Судно вылетело в 12:00 и вернулось в тот же аэропорт в 15:25. Спустя 20 минут лайнер вновь отправился в путь до места назначения.
Инцидент произошел через месяц после того, как на этом же самолете пассажир уронил смартфон в вентиляционное отверстие, что значительно повысило риск возгорания на борту, напомнили в публикациях. Экипаж опасался, что литиевая батарея устройства была повреждена.
В Daily Mail также напомнили об инциденте в феврале 2024 года на борту лайнера AirAsia, следовавшем из Бангкока в Накхонситхаммарат. Тогда в полете загорелся пауэрбанк, а в салоне появился дым. Экипаж самолета сумел потушить возгорание.
Ранее сообщалось о том, что рейс Air China отменили после того, как пассажир случайно открыл аварийный выход во время подготовки к вылету. Мужчина впервые совершал авиапутешествие и перепутал экстренный выход с дверью туалета. Инцидент произошел на борту лайнера Airbus A320 перед вылетом из восточного города Цюйчжоу в Чэнду на западе Китая.
«Я сидел в передней части салона. Первоначально рейс должен был вылететь в 8:45 вечера, но вылет задерживался. Около девяти часов вечера я решил пойти в туалет и отправился на поиски», — вспоминал нарушитель спокойствия.