Самое сильное землетрясение в Мьянме за 80 лет. Инфографика

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 12:50 по местному времени (9:20 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Через 12 минут произошел повторный толчок магнитудой 6,4. Согласно последним данным, в Мьянме погибли больше 140 человек, свыше 730 пострадали. Как отмечает CNN, это крупнейшее землетрясение в стране с 1946 года.
Толчки ощущались и в соседних странах. Сильнее остальных пострадал Таиланд. В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание — погибли три человека, больше 20 оказались под завалами, еще 70 числятся пропавшими без вести.
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