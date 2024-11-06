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Самое большое здание в виде петуха попало в Книгу рекордов Гиннесса

Примечательно, что оно принадлежит филиппинскому отелю, поэтому каждый желающий может пожить, например, под крылышком.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Книга рекордов Гиннесса

Здание курортного отеля Campuestohan Highland (Западный Негрос, Филиппины) в виде петуха, высота которого составляет почти 35 метров, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет United Press International.

В здание расположены 15 номеров с кондиционерами, поэтому каждый желающий может остановиться в понравившейся части «петуха».

Рикардо Кано Гвапо Тан (Ricardo Cano Gwapo Tan) рассказал, что хотел, чтобы новое здание курорта привлекало внимание. Он также отметил, что изображение петуха является данью уважения местной культуре.

У меня было видение создать что-то с эффектом «вау», то, что действительно могло бы вызвать восхищение у публики. Если вы посмотрите на петуха, он выглядит спокойным и властным, внушительным и сильным, что отражает отношение нашего народа.

Рикардо Кано Гвапо Тан

В Подмосковье тоже есть необычные архитектурные постройки. Ранее рассказывали, что четырехэтажный дом в виде слона выставили на продажу за 78 млн рублей.