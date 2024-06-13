«Само идет в руки»: три знака зодиака, которым повезет в деньгах этим летом

Телец
Этим летом вы будете готовы расширить свои социальные круги, общаясь с людьми, которые разделяют ваши интересы. Встречи обещают быть не только приятными, но и перспективными, включая те, которые связаны с карьерой или бизнесом. Если вы чего-то хотите, ваша настойчивость поможет вам этого добиться. Июль — это ваш месяц, и все, что вам нужно, словно само пойдет к вам в руки. Даже если для достижения целей придется принимать манипулятивные решения, вы не побоитесь этого. Начало творческого проекта в сотрудничестве с другими людьми окажется очень прибыльным.
Скорпион
Ваш новый взгляд на жизнь наполнил вас новыми силами, что обещает привести к успеху, в том числе и в благосостоянии. Сохраняйте открытость ума, и вы сможете заработать в любой ситуации. Предоставьте другим свободу, учитывая их потребности и желания. При принятии решений следуйте разуму, а не эмоциям. Активно общайтесь и укрепляйте свои деловые связи. У вас может появиться возможность, о которой вы и не мечтали. Важно научиться быть открытым и честным в общении с другими.
Водолей
Вас ждет прилив позитивных эмоций даже при огромном списке дел. Дело в том, что вы наконец-то примите решение заняться тем, что действительно важно для вас. Возможно, для кого-то это может показаться не столь значимым, но для вас это начало удивительного пути, полного возможностей. Хотите вложить деньги в освоение нового навыка? Сейчас самое подходящее время для этого! Тем более что у вас будет достаточно свободных средств.