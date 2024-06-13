«Само идет в руки»: три знака зодиака, которым повезет в деньгах этим летом

Этим летом вы будете готовы расширить свои социальные круги, общаясь с людьми, которые разделяют ваши интересы. Встречи обещают быть не только приятными, но и перспективными, включая те, которые связаны с карьерой или бизнесом. Если вы чего-то хотите, ваша настойчивость поможет вам этого добиться. Июль — это ваш месяц, и все, что вам нужно, словно само пойдет к вам в руки. Даже если для достижения целей придется принимать манипулятивные решения, вы не побоитесь этого. Начало творческого проекта в сотрудничестве с другими людьми окажется очень прибыльным.