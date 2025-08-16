Итоги саммита
На встрече в Анкоридже 15 августа 2025 г. Дональд Трамп и Владимир Путин, по словам американского лидера, достигли согласия по ключевым вопросам урегулирования конфликта. Трамп подчеркнул, что теперь мяч находится на стороне Зеленского, которому предстоит «довести сделку до конца» и что стоит отталкиваться от необходимости стратегического соглашения, а не перемирия. Республиканец в интервью телеканалу Fox News заявил, что рекомендовал бы президенту Украины заключить сделку с Россией. «Россия — очень мощная держава. А они — нет», — мотивировал он свой ответ.
Однако, как отмечает The Times, в случае провала мирного плана Трамп может возложить ответственность на Зеленского, сделав его «козлом отпущения». Украина уже двинулась по этому сценарию: советник главы Офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что сначала должно быть прекращение огня, а затем переговоры. Ранее Зеленский и западные партнеры также настаивали на том, что переговоры будут возможны только после прекращения огня.
Как пояснил ВФокусе Mail политолог Андрей Суздальцев, Трамп стремится к быстрому разрешению конфликта, но его давление на Киев ограничено позицией Европы и внутренними факторами. По его мнению, прорыв у Доброполья может быть сигналом России, что она не намерена ждать бесконечно.
В Кремле считают, что любые попытки Украины насильственно изменить статус-кво в регионе будут встречены решительным отпором. В последние недели российская сторона усилила информационное и дипломатическое давление, предупреждая Запад о рисках эскалации. «Зеленскому и его окружению прямо дали понять — компромиссов по принципиальным вопросам не будет, и ставка делается на силовое разрешение конфликта», — заявил Суздальцев.
Подводя итоги «исторической встречи» на Аляске заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выделил несколько положительных подвижек. По словам политика, был восстановлен полноценный механизм встреч между двумя государствами на высшем уровне. Встреча также доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением специальной военной операции.
«Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Саммит на Аляске примирил Трампа с мыслью, что «быстрое заключение мира в Украине лучше прекращения огня». Об этом он сообщил европейским лидерам и Зеленскому в субботу утру после разговора с Путиным. Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид, созвон продлился более полутора часов. Затем Зеленский объявил, что в понедельник он отправится в Вашингтон, а после этой поездки стороны планируют обсудить возможность трехсторонней встречи.
Прорыв на фронте
Прорыв российских сил у Доброполья вызывает тревогу у украинских аналитиков. OSINT-эксперты называют это либо серьезным проникновением, либо полноценным захватом, который угрожает ВСУ катастрофическими сценариями, включая потерю ключевых логистических узлов — например, Покровска.
Сложившаяся ситуация ставит под угрозу логистику украинской армии на этом участке, а также в районе Краматорска.
Как прогнозирует Суздальцев, дальнейшее обострение в Донбассе может привести к масштабному кризису в европейской безопасности. Москва готова действовать в интересах защиты своих национальных интересов и соотечественников, а любое вмешательство Запада осложнит ситуацию.
«Надо учитывать тот момент, что если Зеленский будет отпираться, будет настаивать на продолжении боевых действий, откажется признать договоренности между Трампом и Путиным, то, по-видимому, вся эта киевская политическая группировка будет объявлена незаконной, и ее постараются убрать», — добавил Суздальцев. По его словам, это упростит подписание мирных соглашений, так как новые люди, которые будут избраны, не будут связаны какими-то обещаниями с украинскими элитами.
Дарья Баева