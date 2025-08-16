На встрече в Анкоридже 15 августа 2025 г. Дональд Трамп и Владимир Путин, по словам американского лидера, достигли согласия по ключевым вопросам урегулирования конфликта. Трамп подчеркнул, что теперь мяч находится на стороне Зеленского, которому предстоит «довести сделку до конца» и что стоит отталкиваться от необходимости стратегического соглашения, а не перемирия. Республиканец в интервью телеканалу Fox News заявил, что рекомендовал бы президенту Украины заключить сделку с Россией. «Россия — очень мощная держава. А они — нет», — мотивировал он свой ответ.



Однако, как отмечает The Times, в случае провала мирного плана Трамп может возложить ответственность на Зеленского, сделав его «козлом отпущения». Украина уже двинулась по этому сценарию: советник главы Офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что сначала должно быть прекращение огня, а затем переговоры. Ранее Зеленский и западные партнеры также настаивали на том, что переговоры будут возможны только после прекращения огня.