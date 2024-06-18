Самки мышей оказались невосприимчивыми к снижающему аппетит веществу

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН в ходе исследования нарушений углеводного обмена выяснили, что лабораторные самки мышей в отличие от самцов не восприимчивы к выделяемому из печени веществу, использующемуся для лечения диабета и снижающему аппетит. В будущем это позволит создавать более персонализированные лекарства, поскольку фармакологические исследования проводятся исключительно на самцах животных, сообщила журналистам старший научный сотрудник лаборатории физиологической генетики института Елена Макарова.
В России ежегодно растет число заболевших сахарным диабетом второго типа. По данным на прошлый год, заболевание встречается у каждого 15 россиянина. Это хроническое заболевание связано с низкой восприимчивостью инсулина организмом. Чаще всего диабет второго типа возникает у людей с избыточным весом. Для выработки единой терапии ученые занимаются исследованием различных веществ, повышающих чувствительность инсулина. Одним из них стал белок «Фактор роста фибробластов 21» (Fibroblast Growth Factor 21 — FGF21), действие которого подобно гормону. В исследованиях последних лет его также называют «гормоном аппетита» или «гормоном сладкоежки». Это вещество считается перспективным для терапии диабета.
«Это вещество, которое вырабатывается в печени в ответ на поступление сладкой пищи. Оно снижает тягу к сладкой пище, повышает тягу к белкам, это гормон, который повышает чувствительность к инсулину. Мы выяснили, что этот гормон эффективно действует на самцов, у них улучшается состояние, уменьшается количество жира в печени, у них повышается чувствительность к инсулину, но этот гормон совсем не действует на самок. Это очень важно в рамках персонализированной медицины, когда нам нужно подбирать лекарство к каждому конкретному пациенту», — сказала она.
Ученый отметила, что сейчас сложилась такая ситуация, что традиционно фармакологические исследования проводятся на самцах животных из-за их низкой восприимчивости к половым гормонам. Поэтому полученные результаты исследования в будущем перспективны для создания более персонализированной терапии. В рамках научной работы использовалась линия мышей с генетической мутацией, которая обуславливала у животных склонность в ожирению за счет повышенного аппетита. Для того, чтобы животные набирали массу, ученые добавляли в их рацион кусочки сала и печенье. «Мы оценивали вкусовые предпочтения у самцов и самок. Оказывается самочки больше любят есть печенье, чем самцы. Мыши мужского пола предпочитают есть стандартный корм с высоким содержанием белка, тогда как самки предпочли печенье», — добавила Макарова.