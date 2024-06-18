Самки мышей оказались невосприимчивыми к снижающему аппетит веществу

«Это вещество, которое вырабатывается в печени в ответ на поступление сладкой пищи. Оно снижает тягу к сладкой пище, повышает тягу к белкам, это гормон, который повышает чувствительность к инсулину. Мы выяснили, что этот гормон эффективно действует на самцов, у них улучшается состояние, уменьшается количество жира в печени, у них повышается чувствительность к инсулину, но этот гормон совсем не действует на самок. Это очень важно в рамках персонализированной медицины, когда нам нужно подбирать лекарство к каждому конкретному пациенту», — сказала она.