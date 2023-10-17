Самка косатки забеременела в неволе впервые в России

2023-й для московского Центра океанографии и морской биологии выдался тяжелым. С разницей в полгода здесь умерли две из трех живущих в центре косаток. В январе от острого заворота кишечника ушла из жизни 17-летняя Нарния — матриарх стаи, а в июне на 16-м году жизни от острой язвенной болезни умер самец Норд.

Но наконец-то хорошая новость: во второй половине декабря здесь ждут уникальное пополнение: единственная оставшаяся косатка, 11-летняя Ная, беременна. И это первое в России зачатие косатки естественным путем в искусственных условиях. Ная на 15-м месяце, папа малыша — Норд, он все же успел оставить потомство.

«Это абсолютно уникальный случай для российской практики работы с морскими млекопитающими», — рассказала журналистам главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.

По словам специалистов, пол малыша пока неизвестен, но беременность, которая у косаток длится от 15,5 до 18 месяцев, уже считается доношенной, все органы плода сформированы.

Тем не менее, риски существуют. Во-первых, во время родов, потому что Ная неопытная самка и не сможет быстро помочь малышу.

«Косатки рожают в воду, и малышу нужно максимально быстро всплыть на поверхность и сделать первый вздох. Иногда ослабленные родами малыши не могут быстро всплыть, и самка должна помочь малышу, подтолкнув его».

Кроме того, специалисты переживают за психологическое состояние самки, в короткое время потерявшей всю семью. Это стало для косатки огромным стрессом.

«С Наей работают семь профессиональных тренеров, которые находятся с ней в постоянной коммуникации, — поясняет главный тренер млекопитающих животных “Москвариума” Александр Островский. — Мы направили все силы, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Мы сфокусировались на ее психоэмоциональном состоянии, разработали новую систему тренировок, увеличили количество игровых и тактильных сессий — это поглаживания и легкий массаж. В течение дня у нас с Наей от 15 до 20 сессий».

Сейчас вся ветеринарная служба Центра готовится к родам косатки. Уже закупили заменитель китовьего молока — в него, в частности, входит селедочный фарш, рыбий жир, витамины и лецитин. Это на случай, если у Наи не проснется материнский инстинкт и она не станет кормить малыша сама. А сам момент рождения планируют снять на камеру, чтобы потом сделать документальный фильм об этом удивительном событии.