Самим дешевле. Эксперт подсчитала, сколько стоит собрать сладкий подарок

Собрать сладкий новогодний подарок выгоднее самостоятельно, чем покупать уже готовый. Об этом aif.ru рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.
По ее словам, стоимость шоколадных конфет за год выросла на 8,7%, мармелада — на 13%, зефира — на 7%, карамели — почти на 2%. Поэтому в среднем пакет сладостей весом примерно в 500 граммов подорожает минимум на 15−20% при условии, что в стандартный подарочный набор входит порядка 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, 100 граммов шоколада и мягких глазированных конфет, а также 50 граммов карамели.
«Конечная стоимость готового подарка определяется не только ценой на сами сладости, — пояснила экономист. — Растут затраты на упаковку, логистику, заработную плату комплектовщиков и тому подобное. Все эти затраты заложены в финальную стоимость товара, которая на выходе порой в 1,5−2 раза превышает стоимость самих конфет».
Гораздо выгоднее собрать сладкий набор самостоятельно, делает вывод Проданова. Тем более, что так можно отталкиваться от индивидуальных предпочтений ребенка.
«Поскольку производитель не может учитывать пожелания сразу всех потенциальных покупателей, вы попросту переплатите за большую часть набора конфет, которые никто не станет есть, — отметила эксперт. — Не стоит гнаться и за размерами подарка. Лучше купить качественные конфеты, а не те, которыми наполнены сравнительно дешевые наборы новогодних сладостей».
Так, по ее словам, например можно взять:
- Шоколадный батончик Twix, 3 шт. — 136 ₽ (165г);
- Шоколадные батончики Milky Way, 4 шт. — 87 ₽ (104 г);
- Карамель Chupa Chups, 4 шт. — 75 ₽ (90г);
- Kinder Сюрприз 1 шт. — 120 ₽ (вес 20г);
- Мармелад «Бон Пари» (упаковка) — 130 ₽ (150г).
«При расчете стоимости такого подарка цена и вес товара бралась на понедельник, 9 декабря, на одном из ведущих маркетплейсов страны, — объяснила эксперт. — Данный набор весом в 530 граммов в подарочном мешочке для конфет, стоимость которого в среднем составляет около 70−100 ₽, будет стоить чуть более 600 рублей. Однако на новогодних полках в разных торговых сетях можно найти те же самые сладости, но дешевле. Например, шоколадное яйцо Kinder в известном гипермаркете по акции можно найти и за 85 рублей».
Цены на магазинные «сладкие коробочки» в супермаркетах начинается от 100 рублей, но в самых бюджетных вариантах либо очень мало конфет, либо там в большинстве — самые дешевые карамельки, предупреждает Проданова.