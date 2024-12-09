Самим дешевле. Эксперт подсчитала, сколько стоит собрать сладкий подарок

«При расчете стоимости такого подарка цена и вес товара бралась на понедельник, 9 декабря, на одном из ведущих маркетплейсов страны, — объяснила эксперт. — Данный набор весом в 530 граммов в подарочном мешочке для конфет, стоимость которого в среднем составляет около 70−100 ₽, будет стоить чуть более 600 рублей. Однако на новогодних полках в разных торговых сетях можно найти те же самые сладости, но дешевле. Например, шоколадное яйцо Kinder в известном гипермаркете по акции можно найти и за 85 рублей».