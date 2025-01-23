Сами себя загнали. Психолог назвал 5 ошибок несчастных жен

Одной из распространенных ошибок в браке является отсутствие ясности в ожиданиях. Многие пары вступают в отношения, основываясь на неявных предположениях о распределении обязанностей, финансах или воспитании детей, полагая, что партнер автоматически разделяет их взгляды. Это часто связано с тем, что в представлениях о семейной жизни люди опираются на модели, усвоенные в детстве, или на собственные убеждения, не обсуждая их с партнером.