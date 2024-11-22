20 ноября в лондонском отеле Savoy (Великобритания) самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились за чашкой чая в рамках празднования 70-летнего юбилея Книги рекордов Гиннесса. О подробностях рассказал New York Post.
27-летняя веб-разработчица Румейса Гелги из Турции, рост которой составляет 2 м 15 см, выпила чай вместе с 30-летней индийской актрисой Джоти Амджи, рост которой всего 62,8 см.
Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше себя, но сегодня я была так счастлива поднять глаза и увидеть самую высокую женщину в мире.
Несмотря на значительную разницу в росте, две уникальные девушки нашли общие увлечения — макияж, уход за собой и маникюрное мастерство.
Было так удивительно впервые встретиться с Джоти. Иногда нам было трудно смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это было здорово.
Известно, что Джоти Амджи попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году в день своего 18-летия. А в 2014 году самая маленькая актриса снялась в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов», сыграв роль Ма Петит.
Румейса Гелги стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса в 2021 году. У самой высокой девушки в мире диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром Уивера. Оно вызывает ускоренный рост и деформацию скелета.
Ранее рассказывали, что в Мексике более 2000 людей приняли участие в забеге с яйцами на ложках, установив таким образом мировой рекорд.