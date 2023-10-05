Самая высокая гора в Европе Монблан стала на два метра ниже

«Высота Монблана составляет 4805,59 метров в 2023 году, то есть на 2,22 метра меньше, чем в ходе последнего измерения в 2021 году», — сообщил телеканал BFMTV.

По словам президента регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жана де Гарета, такие изменения — в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков.

«Через два года Монбан может быть снова на два метра выше», — отметил он.

Однако в 2021 году гора также «уменьшилась» на метр по сравнению с 2017 годом (измерения 2019 года были признаны недействительными), а в 2007 году ее высота составляла 4810,90 м.

Эксперты встревожены быстрым таянием ледника, покрывающего вершину горы. Этим летом, ставшим рекордно жарким на планете, во Франции было побито множество температурных рекордов. Так, по сообщению Национальной метеорологической службы «Метео-Франс», на Монблане нулевые температуры впервые были зарегистрированы на отметке выше 5 тысяч метров.

Измерения высоты альпийской вершины проводятся каждые два года на протяжении 20 лет.