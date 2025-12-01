Самая старая жительница России умерла в возрасте 114 лет

Гадючкина родилась в поселке Норское Ярославской области. В 15 лет устроилась на местную прядильную фабрику «Красный перевал», посвятив всю свою жизнь этому предприятию. Россиянка была замужем и имела пятерых детей, ее супруг умер в 1956 году от травмы, полученной на заводе,