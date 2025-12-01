Популярные темы
Самая старая жительница России умерла в возрасте 114 лет

В Ярославле умерла 114-летняя Клавдия Гадючкина, старейшая жительница России, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале.

Источник: РБК

По его словам, долгожительница скончалась за несколько дней до своего юбилея — 115-летия. Ранее Гадючкина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но, по официальным данным, эта неверная дата.

«В этом году данные уточнили. В метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю», — уточнил Евраев.

В октябре международная организация «LongeviQuest» внесла Клавдию Гадючкину в пятерку старейших людей планеты. На момент публикации ей было 114 лет и 315 дней.

Гадючкина родилась в поселке Норское Ярославской области. В 15 лет устроилась на местную прядильную фабрику «Красный перевал», посвятив всю свою жизнь этому предприятию. Россиянка была замужем и имела пятерых детей, ее супруг умер в 1956 году от травмы, полученной на заводе,

В текущем году Гадючкиной вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».