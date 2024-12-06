Самая старая в мире дикая птица снесла яйцо

С 2006 года Уиздом каждый год в конце ноября-начале декабря возвращается на родной атолл Мидуэй, где гнездятся миллионы темноспинных альбатросов и других морских птиц. Интересно, что до недавнего времени самка регулярно принимала участие в размножении, несмотря на возраст. В последний раз она отложила яйцо в конце 2020 года, а птенец из него вылупился в начале 2021 года. В конце 2021 года постоянный партнер Уиздом (минимум с 2010 года) пропал. Вероятно, он погиб. С тех пор Уиздом больше не размножалась — хотя во время брачного сезона 2023−2024 годов ее замечали за участием в брачных танцах с несколькими самцами.