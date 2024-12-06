Самая старая в мире дикая птица снесла яйцо

По данным тихоокеанского отделения Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, несмотря на возраст, она нашла нового партнера взамен пропавшего в 2021 году и отложила первое за четыре года яйцо.
В 1956 году орнитолог Чендлер Роббинс, который работал на атолле Мидуэй, поймал самку темноспинного альбатроса. Он надел на ее лапу алюминиевое кольцо с номером Z333. По оценке ученого, птице было по меньшей мере пять лет. Много лет спустя, в 2002 году, Роббинс встретил на Мидуэе самку альбатроса с таким кольцом. Орнитолог назвал ее Уиздом (Wisdom, «Мудрость»). Имя подчеркивало внушительный возраст самки. Роббинс надел на ее лапу еще одно кольцо, ярко-красное. После этого общественность узнала о ней как о самой старой дикой птице в мире.
С 2006 года Уиздом каждый год в конце ноября-начале декабря возвращается на родной атолл Мидуэй, где гнездятся миллионы темноспинных альбатросов и других морских птиц. Интересно, что до недавнего времени самка регулярно принимала участие в размножении, несмотря на возраст. В последний раз она отложила яйцо в конце 2020 года, а птенец из него вылупился в начале 2021 года. В конце 2021 года постоянный партнер Уиздом (минимум с 2010 года) пропал. Вероятно, он погиб. С тех пор Уиздом больше не размножалась — хотя во время брачного сезона 2023−2024 годов ее замечали за участием в брачных танцах с несколькими самцами.
26 ноября этого года орнитологи зафиксировали, что Уиздом в очередной раз вернулась на Мидуэй. Она активно взаимодействовала с новым партнером-самцом, который раньше не был известен орнитологам. На следующий день самка отложила яйцо. Оно стало для нее первым за четыре года. По словам биолога Джона Пилсснера, партнер старательно помогает Уиздом с инкубацией, когда она отлучается в море за пищей. По мнению экспертов, из отложенного самкой яйца вполне может вылупиться птенец. Ранее Уиздом в общей сложности отложила 50−60 яиц и успешно вырастила около 30 птенцов.
В мире птиц нередко происходят интересные события. Например, недавно в зоопарке поняли, что 10-летний пингвин — самец, а не самка, как все думали раньше.