14:34 (мск), источник: Вокруг Света

Самая опасная птица в мире устроила переполох на австралийском пляже

Когда на днях посетители пляжа в заливе Бингил на восточном побережье Австралии отдыхали на песке, их шокировало появление зловещей темной фигуры. Сначала все подумали, что это плавник большой акулы или огромная черепаха, но реальность оказалась страшнее.

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Источник: РИА "Новости"

Всё тщательнее присматриваясь к происходящему, отдыхающие увидели, как из пучины океана вышел и отряхнулся казуар. А он, на минуточку, с 2004 года удерживает звание самой опасной птицы в мире.

Казуары известны своим доисторическим внешним видом, исполинским ростом, сильными ногами и когтистыми ступнями, способными серьезно покалечить. К тому же, как сообщается на сайте Департамента окружающей среды и науки Квинсленда, южные казуару находятся под угрозой исчезновения, что делает выход казуара к людям еще более интригующим.

Обычно эти нелетающие птицы весьма настороженно относятся к людям и вряд ли нападут, если их не спровоцировать. Казуары умеют плавать, но делают это нечасто. Обычно они заходят в воду, чтобы перейти с одного берега реки на другой, или если чувствуют угрозу со стороны домашних собак либо другого казуара, с которым у них возникнет территориальный спор.

Что конкретно стало причиной водного путешествия именно этой особи, никто сказать не может. (Возможно, казуар просто решил поплавать в океане, как этот крокодил из Алабамы.) И исчез он так же загадочно, как и появился. Хозяйку кемпинга в заливе Бингил попросили проследить за птицей, но стоило ей отвернуться, чтобы сварить себе кофе, как казуара и след простыл.

Зато это отличный повод, вспомнить, как живет архаичная птица казуар, которую еще называют отшельником из джунглей.

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