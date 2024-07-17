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Самая крохотная птица на Земле весит 2 грамма

На нашей планете обитает множество крохотных животных и птиц.

Например, самой маленькой птицей в мире считается колибри-пчелка, пишет IFLScience.

Длина самцов достигает около 5,5 сантиметра, а самок — около 6,1 сантиметра. Примерно половина длины приходится на хвост и клюв птиц. При этом самцы весят всего 1,95 грамма, а самки — 2. От 22 до 34% тела колибри-пчелок составляют мышцы, приспособленные для полета.

Колибри-пчелка получила свое название благодаря миниатюрным размерам и быстрому взмаху крыльев — около 80 раз в секунду. Таким образом создается гудящий звук.

Этих птиц отличают переливающиеся перья. У самцов они покрывают верхнюю часть тела, голову и горло. У самок также встречаются переливы, но у них цвета не такие яркие.

Отметим, эти птицы встречаются лишь в одном месте на Земле — на Кубе. Сегодня колибри-пчелки находятся под угрозой исчезновения, так как их единственный дом на планете был поврежден и частично уничтожен людьми.

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Айгуль Сабитова