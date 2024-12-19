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Самая большая статуя тигра в России на Сахалине стала музеем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек — РИА Новости. Статуя тигра, признанная самой большой в России и установленная на оленьей ферме на юге Сахалина, обзавелась своеобразным музеем внутри скульптуры, рассказал РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев.

Источник: © РИА Новости

«Внутри фигуры хищника на трех этажах разместилась уникальная арт-экспозиция, героями которой стали самые разные представители животного мира, но главным является, безусловно, тигр. Появление подобного арт-пространства стало возможным благодаря внушительным размерам скульптуры: ее длина достигает 25 метров, а высота — 7,8 метра. Кстати, среди гостей уже существует примета: если пройти все три этажа и, попав в голову хищника, загадать желание, то оно обязательно исполнится», — рассказал собеседник агентства.

По словам Лазарева, объект на оленьей эко-ферме Rose Agro в Анивском районе за короткое время успел стать одной из точек притяжения для туристов и местных жителей. Министр выразил уверенность, что появление необычного арт-пространства внутри хищника сделает достопримечательность еще более интересной.

«Кстати, совсем скоро на ферме появится еще один арт-объект — деревня коренных малочисленных народов севера Сахалина», — сказал в заключение министр.