Самая большая находка с 1949 года: мужчина в своем дворе нашел уникальный клад

Все началось с того, что житель Глоттераля сообщил в компанию Haasis-Berner о маленьких металлических пластинах, которые он нашел во время работ по прокладке трубопровода. На следующий день его жена обнаружила еще несколько монет. К ним приехали археологи. В итоге они обнаружили клад более чем из 1500 монет.
По словам Андреаса Хаасиса-Бернера, археолога из Государственного управления охраны памятников в Штутгарте, это самая большая находка сокровищ в окрестностях Фрайбурга с 1949 года, пишет Live Science. Исследователь отметил, что на момент чеканки этих монет в XIV веке за них можно было бы приобрести примерно 150 овец. Первоначальная очистка изделий показала, что они могли быть сделаны преимущественно на территориях современных Германии, Швейцарии и Франции.
Эта находка — одна из пяти подобных монетных кладов, датированных 1320-ми годами, обнаруженных в этом регионе, рассказал Хаасис-Бернер. Они дают представление об общей валюте того времени. Анализ последнего монетного клада позволит изучить монетный оборот в Брейсгау, монетную деятельность, торговлю серебром и добычу полезных ископаемых в Глоттертале.
Это не единственная новость из области археологии за последние дни. Так, в пляжном баре в Болгарии недавно нашли древнеримский саркофаг возрастом около 1700 лет, который использовался как столик.