Самая большая находка с 1949 года: мужчина в своем дворе нашел уникальный клад

Все началось с того, что житель Глоттераля сообщил в компанию Haasis-Berner о маленьких металлических пластинах, которые он нашел во время работ по прокладке трубопровода. На следующий день его жена обнаружила еще несколько монет. К ним приехали археологи. В итоге они обнаружили клад более чем из 1500 монет.