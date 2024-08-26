Самая большая Луна года будет наблюдаться в октябре

«Суперлуну 2024 года будем наблюдать 17 октября. В 03:47 мск Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году (357172 км), в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск», — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе планетария.