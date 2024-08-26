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Самая большая Луна года будет наблюдаться в октябре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Суперлуние, при котором спутник Земли во время полной фазы окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты, будет наблюдаться 17 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Источник: Reuters

Астрономы уточнили, что 18 сентября, во время частного затмения Луны, она тоже будет в фазе полнолуния, однако расстояние от нее до Земли будет больше, чем в октябре.

«Суперлуну 2024 года будем наблюдать 17 октября. В 03:47 мск Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году (357172 км), в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск», — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе планетария.

Суперлунием принято назвать крупное полнолуние — явление, при котором полная фаза максимально близка к моменту, когда Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты (перигей). В это время она кажется визуально крупнее (примерно на 13,5%), чем во время полнолуний, совпадающих с прохождением максимально отдаленной от Земли точки апогея.