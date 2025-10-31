Популярные темы
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев записал рэп про свой регион

Самарский губернатор снова оказывается в центре внимания. На этот раз чиновник отличился в музыкальной сфере.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев еще недавно попал во все СМИ, уволив в грубой форме своего подчиненного. Во время обхода отремонтированной школы Федорищев раскритиковал главу Кинельского района Юрия Жидкова, а после постучал ему по плечу со словами «Уволен на ***».

Это видео быстро разлетелось по интернету и сделало чиновника популярным, что даже заставило задуматься, а не пиар-ход ли это был от губернатора. Однако сейчас Федорищев выдает новый инфоповод, который будет, кажется, не менее эффектным.

Глава региона записал рэп-композицию о своем регионе. Финальный трек еще не опубликован, но журналист Александр Юнашев уже показал отрывок из песни. Кажется, рэп будет посвящен Самарской области:

Автомобильная столица — город без дорог.

Смотри, Антон, не Дон, а мама — Волга.

Папы нету. Индустриальная, но лишь один аэродром.

Да сколько объяснять? Читай историю — там все ответы.

Другой источник сообщает, что итоговый трек уже записан. Якобы глава региона разослал его депутатам. Скоро ожидается и клип на эту песню.

Стоит отметить, что Федорищев читает рэп не первый раз. В декабре прошлого года чиновник уже записывал песню, где рассказывал о своих философских рассуждениях во время авиаперелета.