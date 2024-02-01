Самарские ученые научили нейросеть видеть «невидимое» со скоростью света

Схема системы, позволяющей вести полностью оптическую обработку поступающей информации, была впервые предложена еще в 1958 году. Данное направление активно развивалось в 1980-е годы прошлого века, но затем применение подобных устройств практически сошло на нет из-за их громоздкости и в связи с развитием цифровой техники. В последние годы эта сфера прикладных исследований становится все более актуальной в различных странах мира благодаря появлению новых материалов и созданию компактной оптики с особой структурой.