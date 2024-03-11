«Сам виноват»: почему люди чаще обвиняют жертв, а не обидчиков

Когда человек сталкивается с насилием или жизненными трудностями, окружающие зачастую говорят, что к произошедшему привели его собственные действия. Так, многим знакома фраза: «она сама виновата». Это явление хорошо известно, но до сих пор не было изучено. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) попробовали понять мотивацию, по которой обвиняют жертв. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior.
Специалисты провели эксперимент, в котором участникам предложили пожертвовать деньги героям вымышленных новостей о несчастных случаях. В историях персонажи попадали в аварию из-за использования телефона за рулем или встречались с хищником во время пешего перехода. О том, что все это было выдумкой, добровольцы узнали только в конце исследования.
После знакомства с каждой историей участники исследования рассказывали о своем отношении к пострадавшему и оценивали его степень вины.
Проанализировав связь между количеством денег, пожертвованных одним человеком, и его оценкой пострадавшего, ученые заметили закономерность. Так, чем больше недостатков добровольцы видели в пострадавшем, тем меньшую сумму средств они были готовы отдать. Были и ситуации, когда участники не хотели помогать, обосновывая это тем, что жертва не заслуживает помощи.
Таким образом, результаты исследования опровергли предыдущие выводы психологов, согласно которым, нежелание помогать пострадавшим связано с устоявшимся мнением о том, что плохие вещи случаются только с плохими людьми.
Авторы новой работы отметили, что люди не считают всех жертв тех или иных обстоятельств изначально заслуживающими несчастья. Напротив, они ищут индивидуальные недостатки в каждом человеке, который попал в неприятную ситуацию. «Люди в основном считают себя готовыми к сотрудничеству и щедрыми, но за помощь тем, кто не может ответить взаимностью, приходится платить», — заключили исследователи.
Ранее ученые выяснили, что пол преступника намного важнее чистосердечного признания.
Анна Морозова