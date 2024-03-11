«Сам виноват»: почему люди чаще обвиняют жертв, а не обидчиков

Когда человек сталкивается с насилием или жизненными трудностями, окружающие зачастую говорят, что к произошедшему привели его собственные действия. Так, многим знакома фраза: «она сама виновата». Это явление хорошо известно, но до сих пор не было изучено. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) попробовали понять мотивацию, по которой обвиняют жертв. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior.