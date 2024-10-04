Сам себе враг. Мясников перечислил опасные народные методы лечения печени

Да, если взять и отрезать от нее кусок, то она восстановится, пояснил врач. Но если пить алкоголь с утра до вечера, есть много жирной и калорийной пищи, то клетки печени будут склерозироваться и уже не восстановятся. «Есть понятие, которе ведет к циррозу и раку — стеатгепатоз. Он бывает алкогольным, когда человек начинает выпивать и развивается воспаление. Когда мы едим высококалорийную пищу, у нас печень становится как фуагра такая — ожиревшая. И это тоже приводит к опасным последствиям. У 14% людей есть признаки жирового изменения печени», — привел статистику Мясников.