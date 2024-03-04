Сало-порошок и дешёвое тесто: Россиянам назвали слабые места покупных пельменей

В первую очередь важно обращать внимание на тесто. Именно на «обёртке» мясных изделий производители стараются экономить чаще всего. Категории продукции в таком случае превращаются в пустой звук. В случае с фаршем важно смотреть на состав. Зачастую производители в погоне за экономией добавляют в мясо необычное сало, представляющее собой белый порошок, который скрепляет между собой воду и жир.
Если в составе фарша есть каррагинан — пищевая добавка E407, то такой продукт будет менее вкусным и полезным. Эту влагоудерживающую добавку любят использовать в дешевых пельменях недобросовестные производители, предупредил эксперт.
«В составе идеального пельменного фарша не должно быть ничего кроме мяса, овощей и специй. Очевидно, что качественный продукт с таким составом не может стоить дешево. Поэтому, чтобы не испортить ужин, лучшим выбором станет приготовление домашних пельменей. Это может стать и прекрасной семейной традицией», — заключил специалист.