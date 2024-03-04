Сало-порошок и дешёвое тесто: Россиянам назвали слабые места покупных пельменей

Пельмени — популярное блюдо, прочно ассоциирующееся с русской кухней. Тем не менее, нет ответа на вопрос — откуда родом этот продукт. Кто-то настаивает на том, что их родина — древний Китай, кто-то относит к среднеазиатской кухне. С тех пор, как появились фабричные, они стали незаменимыми помощниками хозяек. По данным опросов, у более чем 80 процентов российских семей в морозилке всегда есть «резервная» пачка пельменей. Нередко они становятся основным блюдом и на новогоднем столе. Как правильно выбрать качественные пельмени, Life.ru рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ.