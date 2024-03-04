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Сало-порошок и дешёвое тесто: Россиянам назвали слабые места покупных пельменей

Пельмени — популярное блюдо, прочно ассоциирующееся с русской кухней. Тем не менее, нет ответа на вопрос — откуда родом этот продукт. Кто-то настаивает на том, что их родина — древний Китай, кто-то относит к среднеазиатской кухне. С тех пор, как появились фабричные, они стали незаменимыми помощниками хозяек. По данным опросов, у более чем 80 процентов российских семей в морозилке всегда есть «резервная» пачка пельменей. Нередко они становятся основным блюдом и на новогоднем столе. Как правильно выбрать качественные пельмени, Life.ru рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ.
Источник: РИА "Новости"

В первую очередь важно обращать внимание на тесто. Именно на «обёртке» мясных изделий производители стараются экономить чаще всего. Категории продукции в таком случае превращаются в пустой звук. В случае с фаршем важно смотреть на состав. Зачастую производители в погоне за экономией добавляют в мясо необычное сало, представляющее собой белый порошок, который скрепляет между собой воду и жир.

Дмитрий Быстров
Доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ

Если в составе фарша есть каррагинан — пищевая добавка E407, то такой продукт будет менее вкусным и полезным. Эту влагоудерживающую добавку любят использовать в дешевых пельменях недобросовестные производители, предупредил эксперт.

«В составе идеального пельменного фарша не должно быть ничего кроме мяса, овощей и специй. Очевидно, что качественный продукт с таким составом не может стоить дешево. Поэтому, чтобы не испортить ужин, лучшим выбором станет приготовление домашних пельменей. Это может стать и прекрасной семейной традицией», — заключил специалист.