Сальдо: Киев запугивает мирных жителей Херсона возвращением России

Сальдо отметил, что люди на правом берегу живут под сильным давлением, украинские власти не помогают им. «Гуманитарная помощь, которая туда доставлялась, потому что больше всего там, конечно, осталось пожилых людей, не доставляется уже так свободно и в том объеме, который нужен. Мужчин, которые там еще остались и которые работают на жилищно-коммунальных предприятиях, просто ловят, они прячутся, они начинают уходить и не появляться ни на работе, ни на улице. Тем не менее вот эта охота на людей продолжается», — добавил губернатор.