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Сахарозаменитель может быть опасен во время беременности

Эксперты все чаще исследуют искусственные подсластители, которые часто используются как заменители сахара. Изучается в том числе влияние продукта на организм беременных. Этому вопросу посвящено новое исследование ученых из Пекинского университета.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Ученые оценили влияние искусственных подсластителей на беременность. Для этого они использовали метод Менделевской рандомизации. Он учитывает генетические вариации, определяя причинно-следственные связи между употреблением продукта и возможными рисками.

Выяснилось, что употребление сахарозаменителей с чаем провоцирует повышение риска внематочной беременности. Вместе с тем употребление таких добавок с кашами снижает риск этого осложнения на 67%, а вероятность предлежания плаценты — на 89%.

При этом употребление заменителей сахара с кофе повышает риск преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) на 62%. Значимой связи между сахарозаменителями и гестационнным диабетом, а также набором веса исследование не выявило.

Ученые отмечают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Они позволят подтвердить эти наблюдения и обнаружить все риски.

Ранее ученые выяснили, что сахарозаменитель вызывает сердечные приступы и инсульт.