Сахарозаменитель может быть опасен во время беременности

Ученые оценили влияние искусственных подсластителей на беременность. Для этого они использовали метод Менделевской рандомизации. Он учитывает генетические вариации, определяя причинно-следственные связи между употреблением продукта и возможными рисками.
Выяснилось, что употребление сахарозаменителей с чаем провоцирует повышение риска внематочной беременности. Вместе с тем употребление таких добавок с кашами снижает риск этого осложнения на 67%, а вероятность предлежания плаценты — на 89%.
При этом употребление заменителей сахара с кофе повышает риск преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) на 62%. Значимой связи между сахарозаменителями и гестационнным диабетом, а также набором веса исследование не выявило.
Ученые отмечают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Они позволят подтвердить эти наблюдения и обнаружить все риски.
Ранее ученые выяснили, что сахарозаменитель вызывает сердечные приступы и инсульт.