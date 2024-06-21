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Сахар боли. Врач пояснил, почему зубы реагируют на сладкое

Фраза врача-стоматолога: реагирует ли на холодное/горячее или сладкое, известна всем. Но почему же зубы начинают болеть в ответ на сахар?

Источник: Freepik

Резкая боль в зубах в ответ на съеденное пирожное не редкость. Однако механизм образования ее понятен не всем. Почему же зубы так реагируют на сахар, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

Сахар сам по себе является химически активным кмпонентом во всех лакомствах, конфетах, пирожных и тортах, это углевод, содержащийся фактически во всех продуктах питания за редким исключением.

Зуб человека на поверхности эмали дополнительно покрыт активной биологической пленкой, которая состоит из остатков пищи, налета, бактерий и химически активных микроэлементов. Когда растворяющийся сахар попадает в такую среду, он распадается-ка компоненты разного рода, включая очень мощную кислоту, которая моментально начинает проникать в структуру эмали, разрушая её, действует как агрессивный растворитель минералов.

В процессе жизнедеятельности эмаль покрывается микротрещинами и сколами. В результате попадающая на такие поверхности кислота моментально проникает под поврежденную эмаль и сразу начинает расплавлять дентин зуба (твердая опорная зубная ткань внутри зуба). Именно от этого мы чувствуем резкую боль при употреблении сладкого.

Второй фактор агрессивного влияния — это, собственно, сахар. Он является идеальной питательной средой для бактерий, которые живут и размножаются в средних и глубоких кариозных полостях. Как известно, кариес нередко образуется без симптомов, и наличие таких уже глубоких полостей не редкость. В таких ситуациях боль не сразу слишком резкая, но она нарастающая и довольно продолжительное время не уходит.

В обоих этих случаях можно точно указать на зуб, который болит.

Однако также есть еще и повреждения эмали которые образуются в районе перехода эмали в цемент корня. В этих местах толщина эмали минимальна, и активная кислота после приема сладкого быстро проникает в зубы по всей длине зубного ряда.

При таких повреждениях в момент употребления сладкого болят все зубы сразу. Причем болят резко и проходят только тогда, когда кислота в полости рта полностью нейтрализована.

Есть заблуждение что если мы не будем жевать сладкое на той стороне где зуб реагирует, то никакого вреда для поврежденного участка нет. Это ошибка.

Кислота от сладкого, распространяясь в слюне, делает её всю кислой, и в таком случае сама слюна становится кислым раствором, разрушающим поверхность эмали.

А теперь остается только представить, сколько раз в день человек съедает сахара — кусочек шоколадки, конфетка, вкусный кекс или пирожное. Помимо этого сколько еще и выпивается сладкого чая, кофе, щедро приправленного сахаром, сладкой газировки.

Да еще и обычная еда, которую мы едим по три раза в день минимум — а в ней тоже есть сахар, включая природный.

Теперь с легкостью можно посчитать, сколько раз с день в нашем рту произошла химическая атака на эмаль зубов. И сразу становится понятно, почему же при поврежденных зубах им все время больно. Так что если зуб стал реагировать на сладкое, надо не теряя времени обращаться к врачу. Ведь дальше ситуация будет только усугубляться, зуб станет разрушаться все больше, и в итоге все это приведет к его потере.