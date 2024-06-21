Сахар боли. Врач пояснил, почему зубы реагируют на сладкое

Теперь с легкостью можно посчитать, сколько раз с день в нашем рту произошла химическая атака на эмаль зубов. И сразу становится понятно, почему же при поврежденных зубах им все время больно. Так что если зуб стал реагировать на сладкое, надо не теряя времени обращаться к врачу. Ведь дальше ситуация будет только усугубляться, зуб станет разрушаться все больше, и в итоге все это приведет к его потере.