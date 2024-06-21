Сахар боли. Врач пояснил, почему зубы реагируют на сладкое

Резкая боль в зубах в ответ на съеденное пирожное не редкость. Однако механизм образования ее понятен не всем. Почему же зубы так реагируют на сахар, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
Сахар сам по себе является химически активным кмпонентом во всех лакомствах, конфетах, пирожных и тортах, это углевод, содержащийся фактически во всех продуктах питания за редким исключением.
Зуб человека на поверхности эмали дополнительно покрыт активной биологической пленкой, которая состоит из остатков пищи, налета, бактерий и химически активных микроэлементов. Когда растворяющийся сахар попадает в такую среду, он распадается-ка компоненты разного рода, включая очень мощную кислоту, которая моментально начинает проникать в структуру эмали, разрушая её, действует как агрессивный растворитель минералов.
В процессе жизнедеятельности эмаль покрывается микротрещинами и сколами. В результате попадающая на такие поверхности кислота моментально проникает под поврежденную эмаль и сразу начинает расплавлять дентин зуба (твердая опорная зубная ткань внутри зуба). Именно от этого мы чувствуем резкую боль при употреблении сладкого.
Второй фактор агрессивного влияния — это, собственно, сахар. Он является идеальной питательной средой для бактерий, которые живут и размножаются в средних и глубоких кариозных полостях. Как известно, кариес нередко образуется без симптомов, и наличие таких уже глубоких полостей не редкость. В таких ситуациях боль не сразу слишком резкая, но она нарастающая и довольно продолжительное время не уходит.
В обоих этих случаях можно точно указать на зуб, который болит.
Однако также есть еще и повреждения эмали которые образуются в районе перехода эмали в цемент корня. В этих местах толщина эмали минимальна, и активная кислота после приема сладкого быстро проникает в зубы по всей длине зубного ряда.
При таких повреждениях в момент употребления сладкого болят все зубы сразу. Причем болят резко и проходят только тогда, когда кислота в полости рта полностью нейтрализована.
Есть заблуждение что если мы не будем жевать сладкое на той стороне где зуб реагирует, то никакого вреда для поврежденного участка нет. Это ошибка.
А теперь остается только представить, сколько раз в день человек съедает сахара — кусочек шоколадки, конфетка, вкусный кекс или пирожное. Помимо этого сколько еще и выпивается сладкого чая, кофе, щедро приправленного сахаром, сладкой газировки.
Да еще и обычная еда, которую мы едим по три раза в день минимум — а в ней тоже есть сахар, включая природный.
Теперь с легкостью можно посчитать, сколько раз с день в нашем рту произошла химическая атака на эмаль зубов. И сразу становится понятно, почему же при поврежденных зубах им все время больно. Так что если зуб стал реагировать на сладкое, надо не теряя времени обращаться к врачу. Ведь дальше ситуация будет только усугубляться, зуб станет разрушаться все больше, и в итоге все это приведет к его потере.