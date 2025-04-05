Садовые дома могут подорожать до уровня городских студий

Владелец жилища не сдался и подал иск в суд. Первые три инстанции поддержали решение районной администрации. Но мужчина не сдался и дошел до Верховного суда. Высшая судебная инстанция согласилась с его доводами о том, что в данном случае предыдущие инстанции ошибочно толковали градостроительный регламент. Суд решил, что перерегистрация дома в жилой позволительна, если соблюдены все технические требования.