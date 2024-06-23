Садовод подал в суд за то, что его газон постоянно стригли

Почти каждое утро садовод Вольф Рак прогуливается по ухоженным дорожкам в своем дворе в Миссисауге (Онтарио, Канада), наблюдая за насекомыми, садящимися на золотарник, птицами, питающимися семенами растений, и детенышами бурундуков, играющими в высокой траве.
Семидесятилетний садовник, а в прошлом — художник, кинорежиссер и бывший олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, начал озеленять свой сад дикими растениями три года назад в рамках движения по замене привычных газонов на «натурализованные сады».
Однако, по мнению городских властей, его сад нарушает городской закон о борьбе с вредными сорняками и высокой травой. Дважды полицейские, реагируя на анонимные жалобы соседей, заставляли рабочих скашивать сад Рука, а позже выставляли ему внушительный счет за проделанную работу.
Моя собственность не заброшена. Это не наносит ущерба обществу. Ее вид просто оскорбляет некоторых соседей, которым не нравится, как выглядит сад.
В Канаде и США местные законы регулируют вид частных садов, используя такие субъективные термины, как «аккуратный» или «опрятный», и произвольные правила по ограничению высоты травы выше 20 см. Это означает, что представители местных властей имеют право скосить всю растительность выше 20 см в вашем собственном саду при появлении анонимных жалоб.
Сегодня в Канаде большое число местных садоводов, наряду с Раком, сталкиваются с этой проблемой. Во времена пандемии коронавируса многие жители начали обустраивать собственные садики, на которых помимо традиционного газона, росли и другие растения. Таким образом местные садоводы могли подавить чувство беспомощности, возникшего из-за локдауна, и немного улучшить свое жилье.
Это [садоводство], безусловно, помогает мне справиться с чувством беспомощности, потому что так я могу сказать, что, по крайней мере, пытаюсь внести свой вклад.
Чтобы отстоять право на собственный сад, Рук обратился в суд. Хотя юридический прецедент поддерживал натурализованное садоводство в Онтарио, Рак, который представлял себя сам, проиграл дело по процессуальным основаниям. Теперь он должен заплатить муниципалитету по юридическим счетам 6000 долларов (~ 529 000 рублей). Тем не менее, Рук не собирается платить за свой ущерб и рассчитывает на апелляцию.
В Англии, кажется, дела обстоят совсем иначе. Один из домов Лондона, полностью покрытый зеленью, вызывает лишь положительные реакции среди местных жителей.
Кристина Корчанова