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Садовод подал в суд за то, что его газон постоянно стригли

Косить, нельзя выращивать. Представители канадского города Миссисауга дважды принудительно скашивали растения на частной земле садовода Вольфа Рака, после чего выставили ему счет в размере $6000.

Источник: Лоррейн Джонсон

Почти каждое утро садовод Вольф Рак прогуливается по ухоженным дорожкам в своем дворе в Миссисауге (Онтарио, Канада), наблюдая за насекомыми, садящимися на золотарник, птицами, питающимися семенами растений, и детенышами бурундуков, играющими в высокой траве.

Семидесятилетний садовник, а в прошлом — художник, кинорежиссер и бывший олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, начал озеленять свой сад дикими растениями три года назад в рамках движения по замене привычных газонов на «натурализованные сады».

Однако, по мнению городских властей, его сад нарушает городской закон о борьбе с вредными сорняками и высокой травой. Дважды полицейские, реагируя на анонимные жалобы соседей, заставляли рабочих скашивать сад Рука, а позже выставляли ему внушительный счет за проделанную работу.

Моя собственность не заброшена. Это не наносит ущерба обществу. Ее вид просто оскорбляет некоторых соседей, которым не нравится, как выглядит сад.

Вольф Рак
садовод

В Канаде и США местные законы регулируют вид частных садов, используя такие субъективные термины, как «аккуратный» или «опрятный», и произвольные правила по ограничению высоты травы выше 20 см. Это означает, что представители местных властей имеют право скосить всю растительность выше 20 см в вашем собственном саду при появлении анонимных жалоб.

Сегодня в Канаде большое число местных садоводов, наряду с Раком, сталкиваются с этой проблемой. Во времена пандемии коронавируса многие жители начали обустраивать собственные садики, на которых помимо традиционного газона, росли и другие растения. Таким образом местные садоводы могли подавить чувство беспомощности, возникшего из-за локдауна, и немного улучшить свое жилье.

Это [садоводство], безусловно, помогает мне справиться с чувством беспомощности, потому что так я могу сказать, что, по крайней мере, пытаюсь внести свой вклад.

Вольф Рак
садовод

Чтобы отстоять право на собственный сад, Рук обратился в суд. Хотя юридический прецедент поддерживал натурализованное садоводство в Онтарио, Рак, который представлял себя сам, проиграл дело по процессуальным основаниям. Теперь он должен заплатить муниципалитету по юридическим счетам 6000 долларов (~ 529 000 рублей). Тем не менее, Рук не собирается платить за свой ущерб и рассчитывает на апелляцию.

В Англии, кажется, дела обстоят совсем иначе. Один из домов Лондона, полностью покрытый зеленью, вызывает лишь положительные реакции среди местных жителей.

Кристина Корчанова