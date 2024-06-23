Садовод подал в суд за то, что его газон постоянно стригли

Чтобы отстоять право на собственный сад, Рук обратился в суд. Хотя юридический прецедент поддерживал натурализованное садоводство в Онтарио, Рак, который представлял себя сам, проиграл дело по процессуальным основаниям. Теперь он должен заплатить муниципалитету по юридическим счетам 6000 долларов (~ 529 000 рублей). Тем не менее, Рук не собирается платить за свой ущерб и рассчитывает на апелляцию.