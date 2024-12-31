Сабрина Карпентер не думала, что ее песня Espresso может кому-то понравиться

Американская певица и актриса Сабрина Карпентер призналась, что не ожидала такого ажиотажа вокруг своего трека Espresso (2024). Дело в том, что она выпустила песню в апреле несмотря на то, что кофейный напиток, ставший главным образом сингла, по мнению артистки, больше подходил для осеннего сезона.
Как призналась Сабрина Карпентер, она просто верила в этот трек, поэтому и решила поделиться им со слушателями. Об этом она рассказала The Hollywood Reporter.
Я буквально понятия не имела, что кому-то она (песня Espresso — прим. ред.) может понравиться, но мне она нравилась, и это, пожалуй, было единственным, что имело для меня значение в тот момент. Я стараюсь вспоминать об этом снова и снова.
Сабрина Карпентер певица.
Трек Espresso вошел в шестой студийный альбом певицы Short n' Sweet (2024), благодаря которому Карпентер получила шесть номинаций на «Грэмми».
Ранее артистка рассказала, что встреча с Полом Маккартни напомнила ей шоу «Очень странные дела» (2016-…), так как по атмосфере она была похожа на Изнанку — параллельный мир из научно-фантастического сериала.